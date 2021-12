MILETIĆ SKUPLJAJUĆI POTPISE ZA REFERENDUM: Ja danas na drugačiji način radim ono što su branitelji radili 1991. Branim Hrvatsku od nasilnika!’

Autor: L.B.

Saborski zastupnik MOST-a Marin Miletić na Twitteru je objavio kako skuplja potpise za referendum o covid-potvrdama.

“Hvala ti Hrvatska. U 13 sati na jednom štandu skupio sam od 7.30 do 20.30, 926 potpisa za jednu i 926 potpisa za drugu inicijativu. Hvala ti Zagrebe”, napisao je Miletić na Twitteru te objavio fotografiju sa stranačkim kolegom Ninom Raspudićem.

“Smrznut sam do kostiju. Do kostiju i kroz kosti. Ali, što je moja smrzotina naspram one smrzotine naših heroja 1991. Mokrih čizama, mokre odjeće negdje u rovu Vukovara, Slavonije, Like, Dalmacije… Ja sada idem u stan pa dalje u akciju. Ugrijat ću se”, dodao je Miletić.

‘Branim Hrvatsku od nasilnika’

Dodao je kako su “tada momci bili smrznuti tjednima i tjednima”.

Smrznut sam do kostiju. Do kostiju i kroz kosti. Ali, što je moja smrzotina naspram one smrzotine naših heroja 1991. Mokrih čizama, mokre odjeće negdje u rovu Vukovara, Slavonije, Like, Dalmacije… Ja sada idem u stan pa dalje u akciju. Ugrijat ću se. — Marin Miletić (@MileticMarin_) December 6, 2021

“Zato ja danas nemam pravo odustati od demokratske Hrvatske. Radi njih ja nemam pravo kukati da mi je hladno. Ja danas na drugačiji način radim ono što su oni radili 1991. Branim Hrvatsku od nasilja. Branim Hrvatsku od nasilnika”, napisao je Miletić, pa dodao:









“Branim našu slobodu. Branim odgovornost. Branim nacionalne interese. Branim svoje kćeri. Branim našu djecu. Branim naše sutra. I nisam sam. Branim ju zajedno sa svojim kolegama. I sa brojnim drugim kolegama koji su prepoznali da moraju stati uz svoj narod. Branim ju zajedno sa tisućama i tisućama vas. Danas mi je nekih stotinjak ljudi reklo da se cijepilo, ali da ne vjeruju Plenkoviću i Stožeru. Dali su nam potporu, potpisali su. To je moja Hrvatska. Nepodijeljena Hrvatska. Radosna Hrvatska. Hrvatska puna nade”, stoji u Miletićevoj objavi.