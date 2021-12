MILETIĆ OTKRIO DETALJE POSEBNOG SUSRETA: ‘Prilazi mi Indijka i paf – daje mi sliku. Nevjerojatan je taj naš Bog’

Mostovi saborski zastupnici u završnici su skupljanja potpisa za referendum o ukidanju covid potvrda i drugačijem mehanizmu odlučivanja o mjerama tijekom epidemije koronavirusa.

Kako se može naslutiti iz njihovih objava na društvenim mrežama, euforija je na vrhuncu.

Mostov saborski zastupnik Marin Miletić na svom je Facebook profilu napisao: Danas sve od rana jutra gori!

“Nakon bjesomučnog ispada o ljevice u Hrvatskom saboru – građani su masovno odlučili podržati referendum i dolaze nam potpisati. Jučer je gorila cijela Hrvatska. Čujem da je i danas tako od jutarnjih sati. Hvala Peđa i ekipice na ovom silnom vjetru u leđa. Puno vam hvala, divni ste. Pitali su me novinari na Trgu Bana zašto nas je napao tako užasno Peđa Grbin? Rekao sam da je i nas to šokiralo i užasnulo. Ali, da se mi nikada nećemo spuštati na takvu politikantsku razinu. Pitali su me kako ćemo dalje surađivati. Rekao sam im da kada je u pitanju dobro hrvatskog naroda, naših građana – ono nadilazi naš ego i stranačku pripadnost. Mi Mostovci ćemo se uzdići iznad tih kleveta, obmana i difamacija. Mi smo kršćani, a bit kršćana je da – opraštaju. Ja sam osobno znao podržati i SDP-ove i HDZ-ove prijedloge kada sam procijenio po savjesti da su dobri za Hrvatsku. Nemam s tim problema”, podijelio je Miletić.

Zatim je podijelio i detalje zanimljivog susreta.

“Oko 13h mi prilazi neka Indijka na Trgu pred desetak ljudi oko mene. Kaže mi kako studira u Zagrebu, da me prati na instagramu i da moli za mene i za uspjeh. Kaže: imam nešto za tebe i – paf – daruje mi sliku bl. Stepinca s porukom: PRAVI MUŽEVI NE SAGIBAJU KOLJENA PRED LAŽNIM DUHOM VREMENA. Kolega me gleda i ne može vjerovati. Nevjerojatan je taj naš Bog. Divan. Čudesan. Nevjerojatan”, piše Miletić.