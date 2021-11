MILETIĆ O SMRTI NA DAN SVIH SVETIH! Poruka za sve: ‘Ona raskrinkava iluzije kneza tame! Za koga ti živiš prijatelju?’

Autor: N.K

Saborski zastupnik Mosta i vjeroučitelj, Marin Miletić, na svom je Facebook profilu mnogo pisao o svojoj supruzi Danijeli koja je preminula nakon duge i teške bolesti.

Njezina smrt dirnula je cijelu Hrvatsku, a i nakon smrti, Marin se redovito prisjeća svoje supruge i posvećuje joj objave.

Današnju objavu povodom dana Svih svetih, Miletić je posvetio shvaćanju smrti i života.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Konačna pobjeda događa se tek smrću. Zato i smrt kao takva, unatoč svoj boli koju ostavlja za nama, nije nikakav neprijatelj. Smrt omogućuje – konačnu pobjedu. Crkva danas na Svi sveti slavi baš to – veliko i nepregledno mnoštvo svetih od kojih su mnogi anonimni svetci, a nakon smrti su došli u nebeski Jeruzalem.

Danas slavimo konačnu pobjedu. Za sve one krotka i ponizna srca, za one koji su u svojoj slobodi rekli Isusu vlastiti DA, za one koji su priznali vlastitu grešnost i Božju veličinu ljubavi, za sve one milosrdne, za sve one žedne pravednosti.

Smrt raskrinkava sve obmane. Iluzije kneza tame, oca laži, đavla, smrt je potpuno pravedna: zahvaća sve i svakoga i nitko nikada joj izbjegao nije. Niti hoće. Smrt nas vraća u ravnotežu, bistri nam fokus.

I kao da nas pita, tebe i mene. Sada, baš danas: za koga ti živiš prijatelju? Jer za to(ga) koga živiš – tu će biti tvoje srce kada i ti budeš pozvan. Položiti račun za najveći dar svemira koji smo dobili od Stvoritelja – život. Tko sije raspadljivo, nažalost, raspadljivo će i žeti”, zaključio je Miletić nakon što je posjetio grobno mjesto svoje supruge.