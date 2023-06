Miletić ne može sakriti potpuni bijes i gnušanje! Svog nasljednika pedofila sada ‘gađa kamenjem’: ‘Duboko se nadam’

Autor: Dnevno.hr

Osam godina iza rešetaka čeka Matu Mršu (26), bivšeg voditelja Zdruga katoličkih skauta Riječke nadbiskupije, koji je danas na riječkom sudu nepravomoćno proglašen krivim za više od trideset gnjusnih kaznenih djela. Mladi Mrša, inače odličan student Medicinskog fakulteta, član dobrovoljnog vatrogasnog društva, voditelj katoličkih skauta, glazbenik i volonter, osuđen je radi pedofilije, točnije spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina, zadovoljenja pohote pred djetetom, iskorištavanja djece za pornografiju i pornografske predstave te upoznavanje djece s pornografijom. Osim što ga čeka zatvorska kazna, sud mu je doživotno zabranio rad u bilo kakvim djelatnostima gdje bi mogao doći u kontakt s djecom.

O degutantnom zločinu oglasio se Marin Miletić, čije je mjesto voditelja skauta Mrša zasjeo nakon što je Mostovac otišao u političke vode.

‘Odmah prijavite pedofile’

“Čim je Mrša bio uhićen nisam krio gnušanje i mučnost radi ovog skrivenog predatora koji je na najodvratniji način iznevjerio povjerenje lokalne zajednice, crkve, katoličkih skauta te je svojim gnjusnim i zlim djelima onečistio djecu i nanio im teške boli i posljedice. Danas u medijima čitam o nepravomoćnoj presudi koja ga tereti za više različitih kaznenih djela. I duboko se nadam kako će pri izricanju pravomoćne presude ovaj gnjusni predator dobiti maksimalne kazne za sva zlodjela”, zgrožen je Mostov zastupnik.

Piše i kako se protiv pedofilije bori barem desetak godina, a danas je ponosan što je s kolegama iz stranke predložio izmjene zakona koje bi najstrože kaznile pedofile kao i da tu nema zastara.

“Još jednom, pozivam sve koji na bilo koji način čuju ili saznaju za pedofile u društvu, gdje god oni bili: u crkvi, u školama, u sportu, u obiteljima – da ih odmah prijave i sve što mogu učine da ti zlikovci ne budu na slobodi.

Svi trebaju odgovarati za zlo

16 godina sam radio u školi, razrednik sam bio 16 godina, od samog početka. Roditelj sam dvije kćeri. Moramo sačuvati našu djecu od svih predatora gdje god oni bili, koliko god se odvratno dobro skrivali i bez obzira iza kojih agenda se ovi zlikovci čuvali, bez obzira koliko moćni bili. Od lokalnih svećenika, preko učitelja i trenera pa sve do najbogatijih ljudi ovoga svijeta kao što je bio donator demokrata pedofil milijarder Epstein čiji najbliži prijatelji Bill Clinton, američki predsjednik je letio njegovim avionom barem 26 puta i to između 2001. i 2003. godine, i to upravo u vrijeme kad su neke od svjedokinja bile djevojčice, a danas optužuju Epsteina za seksualno ropstvo ili pak drug ovog pedofila moćni princ Andrew. Svi trebaju odgovarati za zlo.

Sanjam Hrvatsku u kojoj će svi pedofili biti smješteni na dugogodišnju robiju i maknuti s ulica i od naše djece!”, jasan je Miletić.

Mučni detalji

U istražnom zatvoru završio je u kolovozu 2021. godine. Ranije je bio uhićen u travnju iste godine, i to zbog dječje pornografije. U pritvoru je bio do 29. srpnja 2021. te je do novog uhićenja za nova kaznena djela koja se nadovezuju na prethodna na slobodi proveo samo nekoliko dana. U travnju 2021. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci, također nakon primitka kaznene prijave primorsko-goranske policije, teretilo ga je za počinjenje kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju.

Tada je utvrđeno da je od 13. listopada 2020. do 15. travnja 2021. preko interneta, odnosno računalnog sustava i mreža, pristupao sadržajima dječje pornografije te ih pohranjivao i dijelio u više navrata preko više različitih mobilnih aplikacija.