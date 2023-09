Milatović o ratu i nestalima: ‘Mogu razumjeti agoniju mnogih obitelji’

Autor: I.G.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović gostovao je u Dnevnik HRT-a nakon sastanka s predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem, te je odgovarao na pitanja o odnosima dvaju zemalja, kao i o pitanju nestalih osoba u Domovinskom ratu. Na pitanje je li nakon 30 godina krajnje vrijeme da se pitanje odštete logorašima Morinja riješi, kao i pitanje sudbine 14 nestalih osoba, kaže kako je danas imao razgovore s predsjednikom države, Vlade i Hrvatskog sabora.

“Zaista smo otvoreno razgovarali o mnogim otvorenim pitanjima. Vaši gledatelji mogu razumjeti da zbog mojih godina ja nisam čovjek koji je uzrokovao nijedno od tih otvorenih pitanja, ali zaista imam iskrenu namjeru da u kontekstu dobrosusjedskih odnosa dam sve od sebe da mnoga od njih riješimo na dobrobit obje zemlje. Mislim da je važno suočiti se s mnogim od tih pitanja i mislim da je važno rješavati ih na principima prijateljstva i dobre namjere”, rekao je.

“Tu je naravno i pitanje logora Morinja. Koliko je meni poznato, do sada je ispred crnogorskih sudova bilo više pravosnažnih presuda. Mislim da je u prethodnom periodu je i crnogorsko sudstvo u tom smislu dalo jedan veliki doprinos u kontekstu rješavanja tog pitanja’, rekao je Milatović te dodao: “Znate sami da je to pitanje pred pravosudnim organima. Očekujem da se to u potpunosti izvede do kraja”, rekao je crnogorski predsjednik.

O nestalima: ‘Mnogi su izgubili najmilije’

Osvrnuo se i na pitanje o 14 nestalih osoba.

“Vidite, ja mogu razumjeti agoniju mnogih obitelji na području bivše Jugoslavije koje, nažalost, usred ružnih okolnosti koje su tada zadesile našu zajedničku zemlju, su imali takve sudbine. Znate sami da postoji jedna komisija koja se na međuvladinom nivou bavi tim pitanjima i ono što mogu vam reći, da ću s mjesta predsjednika Crne Gore dodatno svojim autoritetom doprinositi da te stvari u potpunosti budu riješene i na benefit hrvatskih porodica i na benefit, naravno, crnogorskih porodica i na benefit svih ostalih porodica s područja bivše Jugoslavije koje su izgubile svoje najmilije u kontekstu tog užasnog rata”, rekao je.









Voditelj ga je upitao je li se Crna Gora suočila sa svojom ulogom u agresiji na Hrvatsku i je li Crna Gora spremna spremna procesuirati ratne zločine.

“Mislim da je i u prethodnom periodu, da je pred crnogorskim pravosudnim organima postojao jedan veliki broj slučajeva u kontekstu rata na području bivše Jugoslavije. Mislim da je slična situacija bila i u Hrvatskoj, tako da mislim da je i Hrvatska i Crna Gora predana da u kontekstu dobrosusjedskih odnosa uradi sve do kraja kako bismo negdje ostavili teret prošlosti iza nas i u potpunosti okrenuli jednu novu stranicu dobrih, ako ne i odličnih odnosa između Hrvatske i Crne Gore. Ja sam danas rekao i predsjednicima i države i Vlade i Sabora da sam ja u Hrvatsku došao kod prijatelja u svojstvu prijatelja i mislim da je to najvažnija poruka koju sam ja danas htio poslati”, rekao je Milatović za Dnevnik HRT-a.

O brodu Jadran: ‘To je naše vlasništvo’

Podsjetimo, školski jedrenjak Jadran trenutno je u posjedu Crne Gore, ali Hrvatska na njega polaže prava već desetljećima. Brod je neprijeporno hrvatski, a Milatović je upitan zašto ga ne želite vratiti.









“De facto je činjenica da je školski brod Jadran trenutno u vlasništvu Crne Gore, ali ponavljam, u tonu dobrosusjedskih odnosa otvoreni smo razgovarati u kontekstu svih ovih otvorenih pitanja”, odgovorio je.

O tome kakav odnos Srbije i Crne Gore želi i je li mu bliža Srbija ili Europska unija, odgovorio je kako želi najbolji mogući odnos sa svim zemljama susjedstva, te da tu Srbija zauzima jedno značajno mjesto kao i Hrvatska.

“Mislim da upravo svojim prvim posjetama Srbiji i Hrvatskoj tako želim doprinijeti jednoj dobroj slici koju Crna Gora treba imati u kontekstu dodatnih regionalnih odnosa na Zapadnom Balkanu i šire na Balkanu. Zaista mislim da je europska budućnost svih nas sada na prostoru Zapadnog Balkana neophodna za stabilnost i prosperitet ovog balkanskog poluotoka.

Snažno se borim za to i snažno se borim da Crna Gora ima dodatno još aktivniju ulogu u narednom periodu i u kontekstu promoviranja našeg kredibilnog članstva u okviru NATO Saveza i u kontekstu napredovanja našeg europskog puta i naravno u kontekstu ovoga što sam rekao, a to su dobrosusjedski odnosi”, ustvrdio je.