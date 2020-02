MILARDOVIĆ ZA DNEVNO OTKRIVA: Kakva je Brkićeva sudbina u HDZ-u? Postoje dvije mogućnsoti

Autor: Valneo Kosić

Snažno su odjeknule sinoćnje izjave potpredsjednika sabora i istaknutog člana HDZ-a Milijana Brkića. Njegovo gostovanje u Dnevniku Nove TV djelovalo je dramatično, a njegove riječi potvrdile su veliku polarizaciju u HDZ-u. On se naime odlučio pridružiti opozicijskom bloku unutar HDZ-a kojeg predvodi Miro Kovač, Davor Ivo Stier i Ivan Penava. Kako je rekao jučer, Brkić će se kandidirati za podpredsjednika stranke, a svojim izjavama potvrdio je da je HDZ ideološki podijeljen. O budućnosti HDZ-a i izborima razgovarali smo s uglednim politologom i profesorom na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Anđelkom Milardovićem koji je potvrdio da je HDZ sve bliži liberalnim strankama, a međuostalim je poručio da je Hrvatskoj potrebna reforma izbornog sustava.

“Po logici politike ovo se moglo i očekivati. Politika je načelno racionalna djelatnost, ali ona je prije svega vođena interesima i različitim motivima pojedinaca. Ako uzmemo taj faktor u obzir, u njoj je sve moguće. Ali u ovom slučaju moglo se očekivati da će se stvoriti jedan blok protiv Plenkovića. Ovdje se može govoriti o rascjepu u stranci na ideološkoj osi, i sa temeljnom primjedbom da se ovo ‘lijevo krilo’ HDZ-a opasno približilo SDP-u. Gotovo kao da je strano tijelo unutar HDZ-a. Sve to proizvelo je konflikt, a situacija će se iskristalizirati na nadolazećim izborima.”

Što se tiče Brkićeve budućnosti u HDZ u slučaju Plenkovićeve pobjede, profesor Milardović smatra da postoje dva načina na koji bi se Plenković mogao postaviti.

“Prva mogućnost je da mu Plenković tolerira njegovu pobunu, a druga mogućnost je da mu se osveti. Izborna politika je uglavnom igra s nultim rezultatom. Znači, zbroj svih igara je takav da jedan gubi, a drugi dobiva sve. Međutim, njegova pobjeda na unutarstranačkim izborima ne znači i pobjedu na parlamentarnim izborima.

Treba podsjetiti da je Miro Kovač jučer izjavio kako bi Plenković komotno mogao voditi neku liberalnu stranku, a Brkić gotovo sve kritike uputio na ideološkoj osnovi. S obzirom na to čini se da je HDZ izrazito polariziran i ono što je najzanimljvije, da su dva bloka dijametralno suprotna. Može li se govoriti o raskolu?

“Sve zavisi koliki je taj rascjep, ali evidentno je da je on dosta dubok. Također, stoji konstatacija da je Plenković otišao u lijevo i zaista bi mogao voditi HSLS ili SDP, isto kao što bi Milanović mogao voditi djelomice HDZ. Njih dvojica su primjer političke inverzije. Ljudi su došli u te stranke kao rezultat različitih odnosa snaga, možda ne toliko preferencija, oni bi možda trebali biti izvorno tu, ali dogodila se inverzija.”

“Kakav god ishod bio na unutarstranačkim izborima, na slijedećim parlamentarim izborima, HDZ teško može pobijediti, a ako i pobijedi veliko je pitanje kako će konstruirati većinu. Zapravo, pitanje i nije kako, nego ‘s kim će konstruirati većinu’. Isti problem imat će i SDP. A zašto? Zato jer je tehnologija vladanja ta dva krila saveza komunista Hrvatske, u pluralno doba, lijevo krilo i desno krilo tehnologija u odnosu na konkurente je bila ista, pometi s lijeve strane i desne strane.”

“U zadnjih 27 godina politika i društvo su u talačkoj situaciji, a njih to uopće ne interesira. Oni nisu obuzeti društvom nego su obuzeti sobom i svojim interesiima. Što se tiče koalicijskih sposobnosti, ni jedni ni drugi ih neće imati. Kako će se sastaviti vlast? Politička desnica kaže da je moguća velika koalicija. S druge strane, za tu koaliciju potreban je čitav niz pretpostavki, a još jučer je Beljak rekao da će inzistirati na tome da se potpiše sporazum kojim se onemogućava velika koalicija. U ovoj situaciji SDP ima veći koalicijski potencijal zbog toga što može ostvariti suradnju sa čitavim nizom manjih stranaka lijevo-liberalne orijentacije, ali to će opet biti neka tanka većina i fragilna Vlada. Ozbiljno treba razmisliti o promijeni izbornog sustava. Reforma izbornog zakonodavstva je majka svih reformi političkog sustava, a s druge strane da bi se provela i uvela neka nova pravila onda se više ne bismo suočavali s ovim tipom problema, jedne totalne bipolarizacije na stranačkoj sceni i bipolarizacije društve. U bipolarnom društvu imamo problem s bipolarnim poremećajem. Niti pojedinci, niti velike društvene grupe kao što su društva u cjelini ne mogu normalno funkcionirati sa bipolarnim poremećajem. A taj poremećaj, nametnut je od strane stranačkog dualizma koji traje 27 godina unutar kojih se oživljavaju stari sukobi kroz povijest u svrjhu instrumentalizacije i podržavanja tih grupa na vlasti. To je jedina istina, a sve ovo drugo su maškare, demagogija i prikrivanje realnog stanja”, zaključuje profesor Anđelko Milardović