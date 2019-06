Milardović otkrio tko je famozni crni labud i ustvrdio da je HDZ izgubio izbore

Autor: Dnevno/Dr. K.

Poznati politički komentator Anđelko Milardović u emisiji “Studio uživo” N1 televizije komentirao je rezultate europskih izbora s posebnim osvrtom na HDZ.

Na pitanje kako komentira rezultate koje je HDZ dobio na izbori za Europski parlament i traženje odgovornih za to, politički analitičar Anđelko Milardović je izjavio: “Sad se ide s pomalo čudnim konstrukcijama o petoj koloni u HDZ. Ako je itko crni labud, onda je to Robert Kopal. Nije dorastao zadatku, a način komuniciranja spada u antologiju stvaranja pseudodogađaja. Rekao je toliko toga, a da ništa nije rekao. Cilj je zamračivanje istine, a istina je da je HDZ izgubio izbore”.

Milardović je ustvrdio da je glavni Plenkovićev problem poricanje zbilje: “Njemu je trebalo 20 minuta da izađe i objasni što se dogodilo. Došlo je do kratkog spoja. On je želio napraviti kopiju CDU-a, ali to je logička greška u politici. Ne mogu se kulture društva prebacivati iz jedne u drugu državu. Plenković je žrtvovao tu mladu ekipu. Što, kad je bilo toliko samouvjeren, nije stavio sebe na prvo mjesto? Ego mu nije to dozvolio.

“On snosi najveću odgovornost. Ako se traži rezultat u tvrtkama i sportu, onda se traži rezultat i u političkim strankama. On to nije polučio i trebao bi dati ostavku. Ili bi se trebalo raspravljati u stranci o ostavci Andreja Plenkovića, a onom tko je odgovoran za kampanju njemu bi se trebao dati otkaz”, smatra politički analitičar Anđelko Milardović.