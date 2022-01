‘MILANOVIĆU, SRBINE!’ U Beogradu oduševljeni predsjednikom, a onda hladan tuš: ‘Izjava je skandalozna!’

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović svojim izjavom da je Republika Srpska “trebala biti vojno uništena”, izazvao je oštre reakcije u Republici Srpskoj.

“Proslava dana RS je najgore mogući izabrani datum, nakon njega su uslijedili grozni zločini, i to slaviti kao sveto začeće jedne paradržave je politički nemoralno. RS je nastala u Daytonu, to je potpisao i Tuđman, i ja to akceptiram, i to je sve”, rekao je još u utorak Milanović.

Ova njegova poruka naišla je na žestoke osude u RS.

‘To su poruke mržnje’

Profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta Istočno Sarajevo Radomir Lukić i najmlađi član srpske delegacije u Daytonu kaže za “Novosti” da su to poruke mržnje.

“Milanovićeve izjave su logične ako se zna da su poruke Franje Tuđmana i njegove kamarile bile da je Hrvatska prodisala punim plućima kada su protjerali Srbe iz Hrvatske”, ocjenjuje on.

Lukić ističe i da je RS nastala kao čin zaštite i samooslobođenja srpskog naroda. “Nastala je da se zaštite od hrvatske agresije na srpske krajeve u BiH”, tvrdi.

Nenad Stevandić, šef Srpskog kluba u Parlamentu BiH, i predsjednik Ujedinjene Srpske, kaže, za “Novosti” da se Milanović bavi koketiranjem s vlastitim političkim imidžom i u strahu je da ga ne optuže kako je previše liberalan prema Srbima, pa ima potrebu popravljati ratnohuškački svoje neodređene izjave prema srpskom narodu.

Dio srpskih medija: Milanoviću, Srbine!

S druge strane, dio medija u Srbiji je, čini se, sklon hrvatskom predsjedniku zbog izjava o šefu RS, Miloradu Dodiku za kojeg je rekao da nije etnonacionalist, šovinist i ne širi etničku mržnju.









Dodao je da je protiv europskih sankcija nalik na one koje su Dodiku uveli Amerikanci.

“Ako neko iz Hrvatske bude glasao za te sankcije, on je za mene izdajnik. Onda ću ja predstavljati Hrvatsku u Europskom vijeću”, rekao je Milanović koji je istovremeno Bakira Izetbegovića prozvao ‘kradljivcem vremena0 koji ‘dolazi na dijalog s hrvatskim predstavnicima, ali potom ne ispunjava dogovoreno’.

To je bilo dovoljno da na nekim medijima osvane naslov: ‘Milanoviću, Srbine’.