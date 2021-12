‘MILANOVIĆU, SRBINE!’ Beogradski portal oduševljen našim predsjednikom! Iz Sarajeva mrko gledaju: ‘Tone sve dublje’

Autor: Daniel Radman

Izjave predsjednika Zorana Milanovića upućene jučer iz Valpova odjeknule su regijom. Gotovo da nije bilo portala iz Srbije i BiH koji nije preuzeo ponešto iz predsjednikovog “monologa”, naravno one u Sarajevu najviše je zanimala njegova ocjena genocida u Srebrenici, dok su oni beogradski pažnju podijelili između Srebrenice i obitelji Zec.

“Ne podnosim da se narodima nabija kompleks genocida, to se nabijalo Hrvatima za Jasenovac i to sad dio Bošnjaka radi Srbima.. I kako me smeta da se to radi Hrvatima, tako me smeta da se to radi Srbima”, rekao je za Srebrenicu. Bošnjačkog člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića u istom je nastupu nazvao “sponzorom mudžahedina”.

Mnoge je iznenadio i komentarom povodom obljetnice ubojstva obitelji Zec i potrebe da prijedloga da ubijena djevojčica Aleksandra dobije ulicu. “Obitelj Zec je bila pozvana u Vladu, dobili su odštetu, što još treba? Grozna priča, ali ja znam još groznih priča iz rata iza kojih stoje neki drugi ljudi, neka druga strana”, bio je njegov komentar.

Sarajevski portali: “Tone sve dublje”

Krenimo s reakcijama iz Sarajeva, tamošnji portali (naravno) s negativnim tonom prenose Milanovićeve riječi, a i fotografije s predsjednikovim grimasama su sugestivne. “Milanović ne odustaje od relativiziranja genocida u Srebrenici: Presuda suda je politička kvalifikacija, to nije nebeski zakon”, piše Oslobođenje.

Milanović ne posustaje: Prebrojava žrtve Jasenovca, Auschwitza, Srebrenice, udario i na Džaferovića”, navodi portal Faktor, inače na glasu kao blizak SDA-u Bakira Izetbegovića. Isti portal nastavlja priču pa nakon vijesti donosi još jedan tekst: “Tone sve dublje: Je li Milanoviću dovoljno milijun pobijenih Bošnjaka da bi genocid bio genocid?”. Dnevni avaz, za razliku od Faktora, nesklon SDA-u, ističe ovaj dio za Džaferovića: “Milanović: Džaferović, sponzor mudžahedina iz Kaknja, dolazi u Vukovar da provocira Srbe”, stoji u njihovom naslovu.

Od “Milanoviću, Srbine!” do “sramne izjave”

Portali uz Beograda pak podijeljeni su Milanovića. “Obitelj Zec dobila odštetu, što još treba? Sramna izjava predsjednika Hrvatske Milanovića na godišnjicu monstruoznog zločina”, piše Kurir, a gotovo identičan naslov objavljen je u Blicu kao i na portalu B92 (“Milanović o ubojstvu srpske porodice: “Dobili odštetu, što još treba?”).

“Milanović: Postoje genocidi i genocidi, onaj u Srebrenici i Jasenovcu nije isti”, neutralno prenosi piše Danas, dok Politika u fokus stavlja bosanskog čelnika: “Milanović: Džaferović u Vukovaru provocirao Srbe”. S puno direktnijim naslovom idu Novosti, oni pak pišu: “Milanović: Šefik Džaferović dovodio mudžahedine”.









Notorni tabloidi Alo! i Informer s najviše simpatija su popratili izjave. “Hoćemo li prestati s tim glupostima: Milanović: Insinuiraju da su Srbi genocidan narod, a Džaferović dovodio mudžahedine”, piše Alo!, dok je najdalje otišao Informer: “Milanoviću, Srbine! Ne podnosim da se Srbima nabija na nos da su genocidni! To sad dio Bošnjaka radi Srbima, sutra će i Hrvati nekog napasti genocidom…”