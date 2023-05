MILANOVIĆU JE STVARNO PREKIPJELO! ‘Dosta je, čovjeka se proglasi rusofilom ako nije za rat do konačnog istrebljenja’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović poručio je na zajedničkoj konferenciji za medije s bugarskim kolegom u Sofiji kako Bugarska nije primljena u šengen jer je konkurencija, pri čemu se argumentacija o europskim vrijednostima koristi kako bi se kamuflirali konkretni financijski interesi.

Podsjetimo, Europsko vijeće je Hrvatskoj dalo zeleno svjetlo za ulazak u Schengen u prosincu 2022. godine, no Austrija je blokirala bugarsko i rumunjsko pristupanje. Beč je tada rekao kako su se na takav potez odlučili zbog nekontroliranog priljeva ilegalnih migranata kroz te zemlje.

Nizozemska je blokirala samo bugarsko pristupanje, rekavši da je to zbog korupcije i stanja ljudskih prava u toj zemlji.





‘Bugarska nije u šengenu jer je konkurencija’

Milanović je rekao kako o toj temi treba „govoriti otvoreno kao i o nizu drugih stvari o kojima se u EU govori zatvoreno, prikriveno, katkad i cinično“.

„Konkretni partikularni interesi se pokušavaju prodati pod velom nekih vrijednosti i principa, duboke filozofije, a u biti se radi o cjenkanju i ničem više“, istaknuo je Milanović, dodavši kako kriteriji nisu transparentni već „čisto politički“.

Milanović smatra da postoje države koje tu naprosto vide konkurenciju, no izrijekom nije imenovao Bugarsku. “Onoga trena kada Bugarska i Rumunjska uđu u šengen, veza morskim putem prema Srednjoj Europi će preko Soluna biti puno bliža. To je novac. To je financijski interes. Priče o vladavini prava su lijepe priče“, dodao je.

Nizozemska luka Rotterdam najprometnija je u Europskoj uniji.

Bugarski predsjednik Rumen Radev zahvalio je Milanoviću na podršci i „jasnom stavu“ po pitanju članstva Bugarske u šengenu, složivši se da Bugarska nije u šengenu zbog unutarnjopolitičkih razloga koji su zamotani u „priču o vladavini prava“.

Milanović: Dosta je, kad netko nije za rat do istrebljenja, optuži ga se da je rusofil

Hrvatski i bugarski predsjednik dotakli su se i rata u Ukrajini, pri čemu je Radev poručio da je rusku agresiju kojom se gazi međunarodno pravo osudio prvog dana te da podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, no i da je što prije potrebno sukob riješiti diplomatskim putem.









Naglasio je da države članice Europske unije imaju različitu povijest, a Bugarska ne može zaboraviti da su za oslobođenje Bugarske ginuli vojnici Ruskog Carstva, među kojima su i Rusi i Ukrajinci, te da su mu ti narodi „podjednako bliski“.

Dodao je da Bugarsku zabrinjava širenje konflikta. Napomenimo samo da se Bugarska protivi slanju oružja Ukrajini, a Milanović se nadovezao kako je njegov stav vrlo sličan onome gospodina Radeva i da je i sam okrivio Rusiju za rat više puta.

„Sad je više dosta. Kada god netko izrazi minimum skepse prema dogmi i kad nije za rat do konačnog istrebljenja, optuži ga se da je ruski čovjek ili se to insinuira“, kazao je.









Dodao je kako „jedinstvo Europske unije“ u vanjskopolitičkim pitanjima „nije dogma“ i nešto što se samo po sebi razumijeva. „Ne postoje ljudi s demokratskim mandatom koji imaju pravo govoriti u ime EU-a osim oko nekih osnovnih teza“, dodao je, ponovivši kako je Europska unija zajednica nacija.

„Moj posao nije čuvanje i gradnja jedinstva Europske unije. To je za one koji za karijeru imaju daljnje planove“, rekao je predsjednik Milanović.