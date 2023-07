Milanoviću je dosta drame s Banožićem: ‘Da je Sv. Petar kandidat, ne može. Može čitati izvješća koja mu je Plenković tutnuo da nakon janjetine obriše bradu’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović održao je konferenciju za medije.

Ova Milanovićeva presica nije bila ranije najavljena. Predsjednik govori o izboru novog šefa vojno-obavještajne službe. Aktualnom ravnatelju VSOA-e, generalu Ivici Kinderu, koji je zbog financijskih malverzacija u službi od kraja prošle godine u ostavci, mandat istječe 10. srpnja, a nema dogovora o njegovu nasljedniku.

“Zadnjih dana sam se izbjegavao obraćati medijima, no nakon jučerašnje koordinirane akcije ministra obrane i premijera, moram, situacija je ozbiljna. Ovo je ozbiljan pokušaj rasturanja ustavnih i zakonskih pravila. Ovo je jedna od tri agencija čija se čelna osoba postavlja usuglašavanjem predsjednika i premijera. Sjećam se izbora Lozančića na čelo SOA-e, izbora Markića na još jedan mandat, uvijek ista priča, dogovor, nikakvi posrednici, ministri… Kada je predsjednica bila Grabar Kitarović tražila je moju ostavku, odnosi nisu bili dobri, mogao sam prekinuti komunikaciju, no sredinom 2015. godine bira se prva osoba VSOA-e, bilo je nesporazuma, inicijativa tadašnjem ministra obrane je bio prijedlog da to bude sadašnji ravnatelj Ivica Kinder, to je samo bila njegova ideja s kojom je otišao predsjednici s kojom se viđao jednom tjedno. Bez obzira na izljeve ljutnje i bijesa. Napeto razdoblje. Kotromanović je došao predsjednici, ona se usuglasila. Uloga ministra obrane je uloga teklića. Tada smo se dogovorili. Onda je to išlo u Sabor, imate u dokumentaciji dopis Miroslava Tuđmana, procedura je završena, čovjek je imenovan. Kada sam postao predsjednik imam s premijerom iskustvo imenovanja Markića u SOA-u tako da me nazvao, pričali smo i rekao sam da je u redu. Nikakav ministar se ne pojavljuje kao intermedijar. Dopis je pripremljen za supotpis. Imali smo prije dvije godine imenovanje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost. Valentino Franjić je bio moj prijedlog, ali ne seljački i preko medija. Onda je Plenković u zadnji tren nekim manevrom, pozvao Franjića, tamo ga je dočekalo 10 ljudi iz HDZ-a, no čovjek je imenovan. I sada ovo. Na ovo i kada pričamo o ovome, pokušaja zuluma, ucjene, nereagiranja na nepravilnosti u VSOA-i, rezultati su dostavljeni samo meni i Plenkoviću…Tu ću stati, računajući da znate kakvi su zakoni, da vidimo tko se pokušava usuglasiti, pozivam Plenkovića na razgovor, pa da vidimo tko je kriv, a tko grbav”.





Krenula su pitanja novinara

Čemu sazivanje sjednice za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija?

“Ako ste izvješće vidjeli, negdje ste ga maznuli, to je posljedica moje inicijative da se tamo uvede reda. Tražio sam da se sjedne, razgovara, uputio sam dopis na koji nisam dobio odogovr. Sam Kinder je zatražio da ga se razriješi. Ja pišem Plenkoviću, on traži da ga se razriješi, Plenković ga ne zarezuje za suhe šljive, laže. Kinder, kada se nije usprio suprotstaviti nepravilnostima, dolazi dalje na posao. Napravio je sve što bih od jednog časnika očekivao. Što radi ekipica? Preko tarabe mi bace ime nekog generala kojeg sam imenovao na mjesto u glavnom stožeru, da bi ga bratija pokušala preseliti u VSOA-u. I ja bih na to trebao pristati? Kada god mogu nešto ukradu, kada otvore oči to im je na pameti. Ludi šeširdžija Grlić Radman je zastupnika optužio da rade za Rusiju. Jer je Plenković išao rušiti procedure koje su jasno propisane. Naveo sam sve primjere u kojima sam sudjelovao u 10 godina. Ovi rade seljački, na silu. O imenima neću govoriti, tko se sam dopusti iskoristi u travestiji kandidat ne može biti. Iz riječi Plenkovićevog kućnog ljubimca govori o kandidatu koji je navodno prava osoba da to riješi? On je običan vojnik. Tu se radi o intelektualnoj insuficijenciji. Plenković manipulira”, oštar je Milanović.

Tko je voditi VSOA-u za tjedan dana?

“Na sastanku će se u okviru ovlasti dogovoriti. Moja je ideja, može li to pasti na pamet Banetu i Plenkoviću? Ne. S ministrom ne polemiziram. Može biti miran 10 godina, na slobodi je, može čitati izvješća koja mu je Plenković tutnuo da nakon janjetine s njima obriše bradu. On tu ne predstavlja ništa osim teklića. Ovako ne može, da je Sv. Petar kandidat, ne može, to je ucjena. Tako ne možeš s pipničarkom pričati, a ne s predsjednikom Republike. Zašto prijedlog nije došao u rujnu? Zato što je taj čovjek imenovan u kolovozu i mora napustiti položaj da ispuni neke HDZ-ove ambicije. Sad bi i to mjesto ispraznili. To je poruka svim vojnicima, da se u ovakve stvari ne daju uplesti jer nakon toga kandidati nisu”, rekao je predsjednik.

Je li ugrožena nacionalna sigurnost?









“Nacionalna sigurnost je kompromitirana, kada premijer mjesecima odbija sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Nije ugrožena nacionalna sigurnost kad netko zapuca na Banske dvore kad Plenkovića nema tamo. To je manji problem za nacionalnu sigurnost nego ovo. Ono je bilo vehementno ludilo. Mene je optužio što sam godinama ranije dijelu branitelja, među kojima su bili i neki njegovi probisvjeti rekao nešto o njegovoj majici. To te tišti, to te proganja, nisi htio da se to zna. Nisam ni ja, netko je prisluškivao, nisam ja”.

“Kakav crni ego? Zovem, pišem, ostavljam tragove. Tko te šiša? Mi možemo bez njega, citiram. Što će biti nakon ovoga? Ništa. Sastat će se koordinacija, ali ostaje organizacija bremenita poteškoćama. Zato sam tražio razrješenje ravnatelja. Premekan si, treba netko tko može. Ne mora biti vojna osoba, nego netko sposoban, nema osim razgovora”, dodao je Milanović.

Kandidata nećemo izabrati jer ga nema. Nema nikoga, ni Validžića, ne postoji, dodao je.









Smatra li se odgovornim za rad tajnih službi? Ima li svog kandidata?

“Preskočit ću to pitanje. Bacit ću se preko njega. Vi ste judgemental”.

Što se poduzelo da se to stanje spriječi?

“Demokratska smo država, nemam izvršne ovlasti, ne mogu hapsiti, manipulirati. Poštujem procedure u demokraciji. Ne smatram se odgovornim. Ne mogu primijeniti silu, tako kaže Ustav. Kada imate parlamentarnu većinu i premijera koji su skloni institucionalnom nasilju…”.

Zašto se ne sjedne i razgovara?

“Zašto vi nemate plaću 5000 eura? Jer vam vaš vlasnik ne da. Svaka budala u Bruxellesu ima. Jeste tražili? To je ta logika”.

Odgovornost Ivice Kindera?

“Čovjek je pred mirovinom, razrješenje sam tražio jer nije ništa poduzeo. Sam je poduzeo korak koji je ispravan, ali nije pomoglo. Očekivao sam više, bio je moj prijedlog davnih dana, da se pod kontrolu stavi služba. Onda je došao Klanac iza kojeg nije bilo repova, ali očito nešto nije funkcioniralo u komunikaciji. Prijedlog Kindera je prihvatila tadašnja predsjednica usuglašavanjem. Ja sam tražio razrješenje Kindera i to od premijera, pa je Kinder tražio sam svoje razrješenje i ništa. Vidiš da muljaju. Mogao je prestati dolaziti na posao, no to je vojska, u vojsci to ne radiš. To je Hranj govorio kada ga je ovaj nesretnik tražio ostavku, od čovjeka koji se imenuje i razrješuje posebnim mehanizmom. Nakon toga je podvio rep kao da se ništa nije dogodilo. To je takvo tkanje. Ja se osjećam odgovornim za sve”-

Zašto ste zabranili dolazak na konferenciju novinaru Jutarnjeg?

“To nije medijska kuća nego kartel, financiraju ih Vlada, Plenković, To nije medij, tko god tamo piše za mene nije novinar”, rekao je Milanović.

Ispravak, nije mu bilo zabranjeno, nije niti pozvan.

.