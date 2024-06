Milanoviću bi račune mogle pomrsiti dvije žene: Kolinda otkrila ide li na predsjedničke izbore

Autor: M.P.

Superizborna godina, kako mnogi nazivaju 2024., polako ulazi u novo dramatično razdoblje. Nakon parlamentarnih i europskih izbora ostaju nam još samo predsjednički i to krajem godine. No, na političkoj sceni se već kuha, iako je pred nama ljetna sezona kada uglavnom dolazi do blagog zatišja.

Predsjednik Zoran Milanović već je najavio da ide u utrku za drugi mandat, HDZ čeka da završe unutarstranački izbori pa će objaviti svog kandidata. No, sve se glasnije šuška da bi Milanoviću račune mogle pomrsiti dvije žene.

Mnogi su se pitali ima li nade da se bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović vrati na hrvatsku političku scenu. Njezina popularnost među narodom je još uvijek na visokoj razini. No, kako stvari stoje, čini se da će Grabar Kitarović ostati dosljedna. “Odlučno ne”, odgovorila je na pitanje RTL-a o mogućim ambicijama za ovu utrku.

Šuška se o dvije ženske kandidatkinje

No, ambicije kao nezavisna kandidatkinja svakako ima Marija Selak Raspudić, iako kandidaturu još nije potvrdila. No jest da o potpori razgovara s nekim strankama i nekim pojedincima. Potvrdio je to Dario Zurovac iz Fokusa, ogradivši se da treba vidjeti što će napraviti druge stranke.

Iz platforme Možemo već su najavili da će imati svog kandidata. Hoće li to biti Ivana Kekin koja je na europskim izborima dobila najveći broj preferencijalnih glasova ili pak netko drugi odlučit će na unutarstranačkim izborima. “Vrlo brzo ćemo proći kroz taj proces izbora i nakon ljeta imati svog kandidata”, komentirao je Gordan Bosanac iz Možemo!

A Centar tek treba donijeti odluku kako se postaviti u ovoj utrci. Za mandat borba u prvom krugu slijedi početkom prosinca kao veliko finale na kraju superizborne godine.