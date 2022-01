MILANOVIĆEVE RIJEČI ODZVANJAJU DO MOSKVE! Izazvao lavinu komentara: ‘Nadamo se da neće postati sljedeća meta za državni udar’

Autor: Daniel Radman

Današnji istup predsjednika Zorana Milanovića oko političke situacije u Ukrajini i njegova poruka da će “povući zadnjeg hrvatskog vojnika ukoliko dođe do eskalacije” itekako je odjeknula u Moskvi!

Tako je na portalu “Russia Today”, inače mediju bliskom Kremlju, Milanovićeva izjava postavljena na “jedinicu”, kao glavna vijest. Putin ide tek poslije Milanovića…

Dobro, treba ipak reći da su kolege iz RT-a “zanatski” odradili posao. U naslov nisu stavili Milanovića, niti Hrvatsku, već su onaj najsočniji dio koji im se najviše svidio: “NATO članica će povući trupe u slučaju rata s Rusijom – predsjednik”.

Milanović izazvao lavinu komentara

Tekst korektno prenosi izjavu Milanovića, kao i kontekst u kojem je ona dana, odnosno stavove drugih zemalja Europske unije oko krize u Ukrajini, bez ikakvih komentara. No, zato je Milanović izazvao lavinu komentara ispod samog teksta. U samo dva sata Milanovića je komentiralo oko 400 čitatelja Russia Todaya,

“Vau… netko tko se nije pretplatio na “Carevo novo ruho” i zove stvari pravim imenom! Super!”, Postoje neki koji se ne boje govoriti Istinu. Nadamo se da neće postati sljedeća meta za ‘mirne demonstracije’ koje vode do državnog udara”, “Razumni predsjednik. Zašto bi u takvom sukobu ubijao svoje građane?”, samo su neki od proruskih simpatizera koji hvale Milanovića.

Podsjetimo, Milanović je danas mnoge iznenadio svojim stavom oko krize u Ukrajini. “Gledam priopćenja po kojima NATO pojačava prisutnost, šalje neke izvidničke brodove. Mi s tim nemamo ništa i nećemo imati ništa. To garantiram. Ne samo da neće slati, nego ukoliko dođe do eskalacije, povući će se do zadnjeg hrvatskog vojnika”, kazao je Milanović.

“Ova kriza, to nema veze ni s Ukrajinom ni s Rusijom, to ima veze s dinamikom američke unutarnje politike Joea Bidena i njegove administracije“, poručio je predsjednik koji je rekao da kod američkih vlasti “u pitanjima međunarodne sigurnosti vidi nekonzistentnost i opasno ponašanje”.