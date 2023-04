MILANOVIĆEVA PORUKA ODZVANJA DO CENTRALE U BRUXELLESU! ‘Za to su se ljudi borili u ratu’: Predsjednik ne želi da se Hrvatska ‘utopi’ u gomili

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u subotu na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Stari Mikanovci na kojoj je, čestitajući Dan općine rekao da je vidljivo da se općina dobro razvija, ali vjeruje da može još bolje uz pomoć novca iz EU.

“U tome će vam trebati pomoć države i europskih fondova. Svaki euro koji bude dostupan, a vi ga niste iskoristili ili potražili je vaš minus jer to je glavni smisao boravka u Europskoj uniji”, poručio je predsjednik Milanović.

“Glavni smisao boravka Hrvatske u Europskoj uniji nije zajednička vanjska politika, nisu zajednički ratovi, niti zajednički sukobi s trećim zemljama o kojima znamo malo i možemo utjecati još manje. Naš interes je da se zbog članstva u EU još bolje razvijamo i da čuvamo svoje“, dodao je.





‘Za to su se ljudi borili u ratu’

To smatra i zbog toga što je, kako je rekao, hrvatska priča posebna u EU: “Kada gledamo posljednjih pedeset godina, hrvatsko iskustvo je drukčije od iskustava svih ostalih europskih nacija. I zato u Europskoj uniji trebamo gledati svoje interese i biti svjesni da se način života, problemi, tradicija i iskustva razlikuju u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama. Tko god misli da ćemo za dvadeset ili trideset godina imati jedinstvenu Europu kao federalnu državu, po meni, ne samo da je u krivu nego ja to ni ne želim. Želimo posebnosti, želimo identitet, za to su se ljudi i borili u ratu”, jasan je bio Milanović.

Sustav općina ocjenjuje kao ‘dobar’

Kao što je to učinio i u petak obilazivši općine, opet se osvrnuo na teritorijalni ustroj Hrvatske ocijenivši kako benefiti i koristi pretežu u odnosu na nedostatke. “Ja tako ocjenjujem cijeli sustav”, izjavio je i dodao kako na ukidanje općina pozivaju uglavnom ljudi koji ne žive u takvim sredinama. Kazavši kako je sustav općina u Hrvatskoj održiv te da nije loš, predsjednik Milanović poručio je da onaj tko to želi mijenjati mora imati jake argumente jer je danas teže donositi takve odluke nego prije trideset godina.

“Centralizacija u određenoj mjeri mora postojati. Postoje stvari za koje vama treba pomoć iz Zagreba da bi se zadržao neki održivi civilizirani prosjek. Da bi škole bile svugdje iste mi moramo imati određenu razinu centralizacije. Državu treba čuvati na okupu. Da zaključim – ovaj sustav je ok, dobro ste se u njemu snašli i treba ga prestati cijelo vrijeme verbalno demontirati. Sustav kao takav funkcionira i ne bih ga pripisivao u zaslugu bilo kojoj političkoj garnituri nego naprosto jednom spontanom i kontroliranom razvoju kroz ovih trideset godina”, zaključio je predsjednik RH i vrhovni zapovjednik oružanih snaga.

Osim Milanovića, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća govorili su načelnik Općine Stari Mikanovci Mario Milinković i zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Franjo Orešković.

U nastavku boravka u Starim Mikanovcima predsjednik Milanović u pratnji domaćina obišao je štandove i natjecatelje udruga građana u kuhanju čobanca organizirano u centralnom parku u Starim Mikanovcima.

Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.









Podsjećamo, 2024. godine su na redu, između ostalih, i predsjednički izbori pa je ovo ujedno i predizborna godina. Stoga je za očekivati da će aktualni predsjednik sve više vremena provoditi među narodom.