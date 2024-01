Milanovićeva ‘bomba’ oko Habijana još odjekuje: ‘Nije realno da je on jedina gay osoba u HDZ-u’

Ništa tog 12. siječnja nije upućivalo da će predsjednik Zoran Milanović preko usta prevaliti rečenicu “Habijan je gay, ne?” i tako zapravo nasilno razotkriti navodnu seksualnu orijentaciju tek imenovanog ministra gospodarstva Damira Habijana. Kažemo navodnu jer do danas sam Habijan nije potvrdio niti opovrgnuo Milanovića. U intervjuu za Večernji list tek je rekao da se nema namjeru spuštati na nivo predsjednika koji u eter baca komentare o tuđim obiteljima i osobnim pitanjima.

“Pa nije o ormaru, živi normalan život”, dodao je tada još Milanović i pogriješio jer Habijan nikada nije javno govorio o svojoj orijentaciji, barem ne u medijima. Mnogo se bure u javnosti diglo od tog 12. siječnja, pljuštale su osude na račun predsjednika, žestoko iz samog HDZ-a, a nešto plahije iz oporbe.

Kada su se strasti malo smirile, cijelu situaciju je za Dnevno.hr komentirao predsjednik Udruge Dugine obitelji Daniel Martinović. Kaže, Milanovićev istup nije primjeren jer otkrivanje nečije seksualne orijentacije trebalo bi biti osobno pravo pojedinca.

‘Realnost je drugačija za ‘poznate’ koji koje često žive pod povećalom’

“Ako se zalažemo za pravo LGBTIQ osoba da se autaju (izraz za proces kojim osoba razotkriva svoj LGBTIQ identitet drugima koji ne dijele nužno njezino iskustvo, op.a) kada one žele i kada se one osjećaju spremne, to pravo bi trebalo vrijediti za sve osobe. No također se ne može ignorirati činjenica da su javne osobe poput ministara, glumaca, pjevača i sličnih pod povećalom kako medija tako i javnosti. Svaka osoba ima pravo na vlastitu odluku o iznošenju privatnih informacija u javnost, ali realnost je drugačija za “poznate” osobe koje često žive pod povećalom”, kaže nam Martinović.

Napominje, koliko znamo, Habijan se još uvijek nije izjasnio po pitanju svoje seksualne orijentacije, na što ima potpuno pravo.

“Čini nam se da se o ovoj temi neće prestati pričati u tako skorije vrijeme baš zato što u Hrvatskoj nemamo puno osoba koje su javno “out”. Bez obzira koja je seksualna orijentacija ministara Habijana, nadamo se da ćemo uskoro i u Hrvatskoj doživjeti da se neki političar na poziciji moći javno “outa” i to vlastitom željom, a ne da to radi neke druge osobe ili mediji”, smatra Martinović.

O prvim fotografijama s atraktivnom ženom

Kako iz današnje perspektive tumači da su prve fotografije Habijana nakon što je objavljeno da je postao ministar one sa zagrebačke špice kojom je prošetao s misterioznom zgodnom ženom, a nakon čega su se odmah pojavili medijski napisi poput ‘Habijan na špici u atraktivnom društvu’.









“Ministar Habijan ima pravo šetati zagrebačkom špicom u društvu koga god želi, no mora biti svjestan da će mediji i javnost nastaviti kopati po ovoj temi, pružati različite interpretacije njegovog ponašanja i osobnog života, te pitanje je hoće li u narednom razdoblju fokus medija biti njegova stručnost i odgovornost u obnašanju ministarske dužnosti, ili njegov privatni život”, rekao je Martinović.

Stječe se dojam da političari, ali i mnoge javne osobe, još uvijek ne žele otkriti svoju seksualnu orijentaciju, što je njihovo apsolutno pravo. Martinovića smo pitali je li to zbog stigme i straha ili je u pozadini nešto drugo.

Jesu li političari ‘u ormaru’ zbog straha?

“Razlozi zbog kojih mnogi političari i javne osobe ne govore o svojoj seksualnoj orijentaciji ili transrodnom identitetu mogu varirati. Tuđe razloge možemo samo pretpostaviti, ali kada gledamo istraživanja, društvena stigma često je jedan od razloga. U hrvatskom društvu mogli bi reći da postoji percepcija kada se osoba auta, ona puno više gubi s time nego što dobiva. Nažalost, osobe bez obzira jesu li poznate ili ne, u Hrvatskoj nakon autanja često bivaju izložene negativnim reakcijama, osudama, ili čak diskriminaciji i nasilju, što može utjecati na njihovu karijeru i percepciju drugih o njima”, navodi naš sugovornik.









Primjeri, dodaje Martinović, uključuju negativne komentare na društvenim mrežama, a kod poznatih osoba često se to svodi na medijsko izvještavanje koje se fokusira na osobni život umjesto na političke ili profesionalne kompetencije, ili čak političke napade i osporavanje argumenata temeljeno samo na nečijoj seksualnoj orijentaciji.

“Ovakva atmosfera često potiče ljude da zadrže svoju privatnost kako bi izbjegli potencijalne štetne posljedice, čime se održava društvena norma neprihvaćanja različitosti. Poražavajuće je za naše društvo da danas, u 2024. godini čak i osobe na poziciji moći, poput političara, strahuju od izlaska iz ormara jer smatraju da će posljedice biti većinom negativne umjesto pozitivne”, govori nam predsjednik Udruge Dugine obitelji.

‘Nije Habijan jedini gay u HDZ-u’

Martinović napominje i da, što se tiče broja LGBTIQ osoba u politici ili u nekoj drugoj društvenoj skupini, nerealno je misliti da njih nema. “Znanstveno dokazana istraživanja pokazuju da otprilike 10% populacije čine LGBTIQ osobe, i taj se postotak može prenijeti na većinu društvenih skupina; u nekima ih je manje, u nekima ih je više ovisno o raznim faktorima, ali jednostavno je nevjerojatno da u Hrvatskoj nema LGBTIQ osoba koje se bave politikom u većim strankama, pa tako i u HDZ-u. One imaju i dalje pravo na svoju privatnost, ali nerealno je misliti da u većim društvenim skupinama su sve osobe heteroseksualne, čisto statistički”, tvrdi naš sugovornik.

Dosad nismo zabilježili niti jedan samoinicijativan istup nekog političara po pitanju otkrivanja seksualne orijentacije. Podsjetimo, čak je i Socijaldemokrata Domagoja Hajdukovića autao HDZ-ovac Ante Sanader obznanivši u Saboru da ga je pretukao partner. Smatra li HDZ da im šteti kada bi, hipotetski, jedan od njihovih ministara bio deklarirano gay? Martinović kaže, teško je generalizirati stav HDZ-ovaca ili bilo kojih drugih političara.

“No, možemo pretpostaviti da neki članovi stranaka koje za sebe tvrde da su na “desno-centar” političkom spektru mogu smatrati da otkrivanje vlastite seksualne orijentacije može štetiti njihovoj političkoj slici – što je zapravo izrazito konzervativan stav. Važno je napomenuti da pitanje seksualne orijentacije u sve više i više “progresivnih” zemalja nije nužno odmah spojivo s “lijevim” političkim spektrom. LGBTIQ osobe, kao i svaka druga zajednica ljudi, mogu imati raznolike političke stavove. Na primjer, neki pripadnici LGBTIQ zajednice mogu zastupati konzervativne stavove prema pitanjima kao što su migracije, reproduktivna prava i drugi socijalni aspekti, što vidimo u nekim stranim parlamentima. Bitno je osvijestiti si da unutar same LGBTIQ zajednice postoje raznolikosti, te shvatiti da nečija seksualna orijentacija nije nužno određujući faktor za političke stavove”, kaže nam Daniel Martinović.

‘Licemjerno je da stranke selektivno tumače europske vrijednosti’

Koliko je to sukladno europskim vrijednostima na koje se pozivaju i HDZ-ovci? “Kada gledamo ovo pitanje iz perspektive europskih vrijednosti, postavlja se pitanje je li takav stav u skladu s raznim načelima poput transparentnosti, slobode izražavanja i poštivanja ljudskih prava. Europske vrijednosti, uključujući transparentnost, slobodu medija, borbu protiv korupcije i poštivanje ljudskih prava, često se ističu kao temeljne vrijednosti Europske unije”, navodi Martinović.

U tom smislu, dodaje, bilo bi licemjerno ako stranke, uključujući HDZ, selektivno tumače ove vrijednosti, podržavajući ih samo u određenim kontekstima. Predsjednik Udruge Dugine obitelji smatra kako europske vrijednosti ne bi trebale biti isključive i trebale bi obuhvatiti sve aspekte društva, uključujući i priznavanje i poštivanje različitosti, uključujući seksualnu orijentaciju.

“Stoga, kada političke stranke biraju skrivati ili marginalizirati određene osobne karakteristike svojih članova, u suprotnosti s načelima europskih vrijednosti, to može izazvati pitanje vjerodostojnosti i dosljednosti u primjeni tih vrijednosti na različite segmente društva. Transparentnost i otvorenost prema raznolikosti, uključujući i pitanja seksualne orijentacije, važni su elementi u izgradnji društva koje se temelji na europskim vrijednostima”, naglašava.

Je li bolje autati se ili skrivati svoju seksualnu orijentaciju?

Na kraju je pokušao odgovoriti na zaista kompleksno pitanje – je li za društvo bolje skrivati ili otkrivati svoju orijentaciju po pitanju seksualnosti. “To ovisi o kontekstu i društvenim normama. Idealno bi bilo da društvo promiče otvorenost i prihvaćanje različitosti kako bismo izgradili inkluzivno okruženje”, napominje Martinović.

Nastavlja kako to možemo činiti na razne načine, primjerice kroz podršku inicijativama kao što je uvođenje zdravstvenog odgoja u školama, osiguranje jednakih prava za sve građane bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju te osobni razvoj kroz učenje o razlikama.

“Želimo li stvoriti temelje za društvo koje cijeni i poštuje svaku jedinku ili ne? Zdravstveni odgoj u školama je često polarizirajuća tema u našem društvu, ali on igra ključnu ulogu u oblikovanju mladih, pružajući im informacije o njihovom tijelu, mentalnom zdravlju i međuljudskim odnosima. Osim toga, pravilno implementiran zdravstveni odgoj osnažuje mlade da prihvate različitosti, uključujući i različite LGBTIQ identitete. Kroz učenje o različitim perspektivama i iskustvima, mladi razvijaju empatiju, smanjuju predrasude te stvaraju inkluzivnije društvo u kojem se sve osobe osjećaju podržano i poštovano. Uklanjanje stigma oko pitanja seksualne orijentacije i poticanje na otvoreni dijalog o raznolikosti pomaže izgraditi društvo u kojem se ljudi osjećaju prihvaćenima bez obzira na svoje osobne karakteristike. Otvorenost prema različitostima ne samo da doprinosi emocionalnoj dobrobiti pojedinaca, već i jača socijalnu koheziju te čini društvo otpornijim na predrasude. Stoga, umjesto da se seksualna orijentacija smatra nečim što se mora skrivati, aktivno promicanje tolerancije, učenje o različitostima i podrška jednakim pravima svih građana gradi temelje društva koje se ponosi svojom raznolikošću”, zaključuje Martinović.