MILANOVIĆEV SAVJETNIK ZA ENERGETIKU I KRIZU: ‘Jedini pravi financijski dobitnik rata je SAD, Europa je podcijenila priču, oslonila se na dogovore!

Autor: L.B.

Posebni savjetnik predsjednika RH za energetiku i krizu Julije Domac gostovao je u emisiji Novi dan N1 televizije.

Podsjetio je da su mnogi stručnjaci godinama upozoravali da je ovisnost u ruskom plinu opasna.

“Cijela Europa živjela je u iluziji da je energija tržišna kategorija i da se svi držimo pravila. Energija je strateška kategorija”, rekao je.

‘Cijena će rasti, mogla bi i do neslućenih visina’

“Godinama ćemo živjeti s plinom. Svako nadomještavanje ruskog plina bit će skupo. Cijena će rasti, mogla bi i do neslućenih visina – do 2000 eura po kubičnom metru. To uzrokuje veliku inflaciju, probleme u poljoprivredi…”, govori Julije Domac.

Istaknuo je da treba razviti obnovljive izvore energije, za što će trebati vremena: “Sad je samo vrijeme faktor.”

Naveo je i da smo radili tragične greške u energetici: Ina, proizvodnja plina, obnovljivi izvori energije.

Osim s plinom, problemi su i s naftom, čija cijena raste.

‘Europa je podcijenila priču, oslonila se na dogovore’

“Rusija je veliki proizvođač nafte, a zbog sankcija se ona ne prodaje. Cijela priča oko energetike je geopolitička i na nju se može utjecati. U ovoj priči SAD dobro zarađuje. Priča je izrazito politička”, rekao je, dodavši da ćemo tek vidjeti što će biti jer je trenutno teško bilo što prognozirati.

“Jedini pravi financijski dobitnik rata je SAD”, rekao je. “Europa je podcijenila priču, oslonila se na dogovore.”

Smatra da će se priča promijeniti i sintagma na globalnom tržištu gdje se sve može kupiti past će u vodu: “Energija nije roba koju se može kupiti ili ne, energiju moraš kupiti.”