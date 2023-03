MILANOVIĆEV NAJOPASNIJI PROTIVNIK NA IZBORIMA ČUČI U WASHINGTONU! Amerikanci ne žele ‘proruskog Zokija’ na Pantovčaku: Izvlači se najjači adut na kojeg Plenković mora pristati

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Rijetki su oni građani Hrvatske koji su od posljednje kampanje za predsjedničke izbore do danas dočekali plaću od 8000 eura radeći od kuće. Bilo je to, kao što je dobro poznato, jedno od najapsurdnijih obećanja bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović tijekom silazne putanje s Pantovčaka koju je obilježilo more apsurda i njezinih gafova.

No izgleda da je Grabar Kitarović sve te neugodnosti ostavila iza sebe i dobar dio građana, zahvaljujući Zoranu Milanoviću i njegovim karakternim eskapadama, zaboravio je da bivša predsjednica baš i nije briljirala tijekom mandata pa joj se sada smiješi borba za još pet godina na čelu države.

Oni koji pomno prate njezine poteze posljednjih mjeseci spekuliraju da Grabar Kitarović već jest u kampanji koja se intenzivirala otkako se doznalo da nema nikakvih šansi preuzeti poziciju glavne tajnice NATO-a. Premda su joj Amerikanci u tom pogledu okrenuli leđa, upućeni tvrde da upravo američka administracija stoji iza kampanje u kojoj predsjednica aktivno sudjeluje te da su oni ti koji će stati uz nju u borbi za idući mandat, možda ponajviše zbog toga što ne odobravaju Milanovićevo izravno koketiranje s Putinom i širenje proruske propagande na ovim prostorima.





Nova priča

Ne treba biti politički ekspert da bi se zaključilo kako Grabar Kitarović provodi amerikaniziranu kampanju u kojoj nam se uz novu liniju nastoji prikazati i kao žena iz naroda i političarka od krvi i mesa koja je, za razliku od bivše Kolinde bliske desnom biračkom tijelu, sada najednom postala liberalna političarka i velika feministkinja koja se bori za prava žena na svim razinama.

Dobar dio medija, ali i raznih aktivistkinja, bivšoj predsjednici jede iz ruke i moglo bi se reći da je svoju novu priču sasvim solidno upakirala i proturila preko takozvanih ženskih medija, nakon kojih se proširila na kompletnu medijsku scenu.

Svjestan je i premijer Andrej Plenković da je oko njega krenula predsjednička kampanja koju će, kako zasad stvari stoje, biti prisiljen prigrliti zato što to žele Amerikanci, ali i zato što HDZ drugog kandidata jednostavno nema, niti u njegovim redovima postoji itko tko bi se na predsjedničkim izborima bacio pod noge Milanoviću koji je verbalno, ma što o njemu mislili, buldožer za sve one koji su se u vladajućim redovima u posljednje vrijeme spominjali kao potencijalni kandidati za nadolazeće predsjedničke izbore.

Nedavno se u medijima kao jedan od kandidata pojavio ministar branitelja Tomo Medved kojemu, prema tvrdnjama njegovih najbližih suradnika, takvo što ne pada na pamet jer je svjestan svojih kapaciteta. I predsjednik Sabora Gordan Jandroković sve je dalje od kandidature na predsjedničkim izborima, njega mnogo više zanima premijerska pozicija i mogućnost da naslijedi premijera Plenkovića, a svjestan je i toga da, kada bi iz duela s Milanovićem izašao poražen, za njega u politici više ne bi bilo mjesta. Ni stalni hrvatski predstavnik pri UN-u Ivan Šimonović nije zainteresiran za tu ulogu, iako je Plenković sklon njegovoj kandidaturi, njega domaća politika ne zanima, a osim toga, Šimonović je podjednako dobar i s Plenkovićem i s Milanovićem pa mu ne pada na pamet eksponirati se u kampanji koja će sasvim sigurno biti i burna i temperamentna.

Budući da bivša predsjednica drugih opcija u politici nema, može se očekivati da bi se mogla pojaviti kao HDZ-ova kandidatkinja na idućim izborima, premda treba imati na umu da se ona u svoju stranku još nije vratila. Vratila se zato u središte zbivanja pa se tako nedavno s Plenkovićem pojavila u prvome redu na sastanku Partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku suradnju koji se održavao u zagrebačkom hotelu Westin.

Nema izbora

Još je tada Plenković, upitan znači li to pojavljivanje Grabar Kitarović da su počeli razgovori o tome da ona ponovno bude HDZ-ova kandidatkinja na predsjedničkim izborima, zagonetno rekao kako o toj temi nisu šaputali. Šaputali možda nisu, ali prema tvrdnjama upućenih, razgovarali u HDZ-u jesu. Plenković nije impresioniran time što mu se Grabar Kitarović nameće kao potencijalna kandidatkinja jer njih dvoje još od posljednjih izbora nisu u najboljim odnosima, premda se protokolarno zaista susreću na različitim događajima.









S jedne strane, Grabar Kitarović vodstvu svoje stranke zamjera način na koji su vodili njezinu posljednju kampanju jer smatra da su joj u završnici okrenuli leđa, a s druge strane, Plenković smatra da je ona sama kriva za serijal gafova zbog kojih je izgubila izbore. Osim toga, u premijerovu timu nisu sigurni tko točno gura Grabar Kitarović u novu kampanju jer se jedno vrijeme spekuliralo da iza nje stoji takozvana stranačka desnica s kojom Plenković odavno nije u dobrim odnosima.

No, s obzirom na istupe i poruke koje Grabar Kitarović šalje, teško je povjerovati da bi iza nje moglo stajati desno krilo vladajuće stranke, ali je u svakom slučaju vidljivo da ona jest aktivna u jednoj vrsti kampanje, a izgleda da u njoj nije sama, nego da iza nje stoji netko prilično stručan i iskusan.

Trenutna kampanja, zahvaljujući kojoj je Grabar-Kitarović sveprisutna u medijskom prostoru, djeluje puno ozbiljnije od njezine prošle kampanje, a da doista u nečemu ozbiljnom sudjeluje, moglo se zaključiti i iz njezine fotografije u Pipi majici koja teško da je slučajno objavljena. Sve što ona čini djeluje kao pomno osmišljena američka strategija zbog koje Plenković, kako zasad stvari stoje, neće imati previše izbora, već će Grabar Kitarović prigrliti i podržati.









A ovog puta mogla bi se voditi još zanimljivija borba u koju Milanović sada ulazi s potporom SDP-a, ali i uz podršku dijela desnice koja je u njemu prepoznala svojeg novog vođu, a bivša predsjednica kao liberalka koja se desnice odrekla i koja će se, po svemu sudeći, boriti za neutralne i birače centra. Nagledala se hrvatska politika svakojakih čuda, a s obzirom na popis potencijalnih kandidata, izgleda da bi i predsjednički izbori mogli biti pojava kakvoj dosad nismo svjedočili.