Milanovića zgrozilo za što su glasali Hrvati u EU parlamentu: ‘Među njima su i moji bivši suradnici’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović održao je u petak predavanje studentima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji nakon kojega je odgovarao i na pitanja zainteresiranih studenata. Na pitanje što vidi kao sigurnosne probleme za Hrvatsku, predsjednik Milanović je upozorio na konstantne promjene funkcioniranja Europske unije.

“To nije sigurnosni problem koji prijeti našem opstanku, ali prijeti poremećajem sistema kojem smo tek nedavno pristupili. Konstantno smo u procesu promjena. Pola Europskog parlamenta – među kojima i neki moji bivši suradnici – je glasalo za to da se ide u promjene Ustava Europske unije. Nismo se ni naviknuli, a već idemo u promjene.





Normalno, priča ne dolazi formalnim kanalima, nego veliki igrači, koji nas gledaju kao malene lego kockice, kažu da se ukida princip jednoglasnosti prilikom donošenja nekih odluka u EU. Original Jugoslavija, dakle beogradsko-srpska Miloševićevska priča. To ne može tako jer smo ušli u Uniju pod drugim pravilima”, oštar je bio Milanović.

U svom stilu

Govoreći o situaciji u okruženju u kontekstu sigurnosti, predsjednik Milanović je izdvojio položaj Hrvata u BiH. “U BiH imamo nezavršen posao i to ne znači da nas zanima teritorij, ni govora o tome. Status hrvatskog naroda u BiH je nešto što je regulirano Daytonskim sporazumom, odnosno sporazumom o podjeli vlasti i to je ‘zlatna bula’ koje se treba držati. Ne filozofirati svakih pet godina o tome kako ga treba mijenjati. Ne, ne treba ga mijenjati jer to je povod za rat. Promjene Daytona nema bez naše suglasnosti. Ne može”, poručio je predsjednik.

Nadalje, kako bi se očuvala sigurnost Hrvatske, predsjednik Milanović pozvao je na promišljenu vanjsku politiku. “Ne nameći se tamo gdje te ne treba. Što se petljaš u sukob u Palestini? Palestina i nije pravi geopolitički sukob, budući da taj sukob postoji samo dok Izrael može raditi što želi, odnosno dok to SAD tolerira na, manje ili više, zgražanje svijeta koji prema njima čak ima simpatije”, poručio je predsjednik Milanović studentima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji.

U sklopu predavanja 50. generaciji studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, predsjednik Milanović je govorio o ulozi turizma za Hrvatsku. “Moramo se pomiriti s činjenicom da Hrvatska ima 20% ekonomije u turizmu, ali, isto tako, da je jako bitno da se od turizma napravi vrhunski proizvod”, rekao je i dodao da svi ovisimo o nekim egzogenim faktorima na koje teško možemo utjecati, pa tako i turizam.

“Mi ovisimo o miru i stabilnosti, predvidivosti i sigurnosti obitelji koje nam dolaze u Hrvatsku, koje će svake godine imati raspoloživog viška dohotka da si mogu zadovoljiti neke potrebe, koje nisu primarne, ali u kojima uživaju. Nestane li to, mi smo u problemu“” rekao je predsjednik Milanović istaknuvši kako takva stabilnost i sigurnost nestaje samo u slučaju teških geopolitičkih poremećaja.









Dalje je istaknuo kako vrijeme velikih sila i njihove totalne dominacije prolazi. Rekao je da svijet kakav smo poznavali i u kakvom smo živjeli zadnjih trideset godina bio svijet potpune američke dominacije, koji nije bio idealan. “Snaga SAD-a i njegovih saveznika, a to smo i mi, nije više ona snaga koja je bila prije dvadeset godina kada je ta snaga bila neupitna i neprikosnovena. Drugi su se probudili i predstavljaju opasnost”, rekao je Predsjednik.

“Mi smo zapad – koliko je god moguće i po našim uvjetima. U sukobe možemo ulaziti samo onda kada je naša glava u pitanju, a trenutno nije jer uživamo u poziciji da ubiremo povijesnu sigurnosnu dividendu kakvu nismo nikada imali”, poručio je studentima predsjednik Milanović te naveo kako smo se borili i dalje se borimo za svoje ciljeve te apliciramo za članstva.

“Mi smo svugdje. I što imamo od toga? Imamo europske fondove! Koliko je to novaca? Da li smo postojali prije europskih fondova?“, zapitao se predsjednik Milanović te istaknuo kako se novac europskih fondova troši za stvari koje nisu loše, ali nisu presudne. „Onaj koji daje novac ne daje novac konkurenciji da ga sustigne i ugrozi. Ovdje se radi o odnosu onih koji imaju i onih koji ga imaju manje. Onaj koji ima onome koji ima manje nikada neće dati i pogodovati prema tome da izgubi supremaciju”, pojasnio je Predsjednik.

“Da bismo bili što uspješniji moramo biti potpuno svjesni svega što se oko nas događa“, zaključno je poručio studentima predsjednik Milanović te kao primjer naveo Republiku Austriju. „Ta zemlja je bila na strani poraženog nakon Drugog svjetskog rata, ali su naučili povijesnu lekciju. Mi nemamo taj teret povijesti. S obzirom da je njihov primjer radikalan, samo pokazuje koliko jedna generacija pametnih i pronicljivih ljudi može napraviti. Ta zemlja je postala simbol stabilnosti i sigurnosti, vrlo uređena zemlja, koja je cijelo vrijeme pazila da je se ni sa čim previše ne povezuje i da ju se u niti jednu svađu ne uvuče ako to ona sama ne izabere”“, rekao je Predsjednik.

Inače, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, osnovan je 1960. godine i jedina je sveučilišna ustanova u Republici Hrvatskoj u potpunosti usmjerena na edukaciju rukovodećih kadrova u hotelijerstvu i turizmu kao i na znanstveni razvoj kadrova u istom području.









Prilikom boravka na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, predsjednik Milanović održao je radni sastanak s upravom Fakulteta. Na sastanku su bili dekan prof. dr. sc. Marko Perić, prodekanice prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, izv. prof. dr. sc. Elena Rudan, prof. dr. sc. Anamarija Vrtodušić Hrgović, prodekan izv. prof. dr. sc. Siniša Bogdan, prorektor prof. dr. sc. Saša Zelenika prof. dr. sc. Anamarija Vrtodušić Hrgović te predstavnici Grada i Županije gradonačelnik Grada Opatije Fernando Kirigin i zamjenica župana Primorsko-goranske županije Marina Medarić.

Uz predsjednika Milanovića bili su savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković i povjerenik Predsjednika za sport Željko Jovanović.

Podsjećamo, Europska unija i općenito Zapadni svijet je posljednjih godina u procesu dubokih promjena, ali i podjela uzrokovanih velikim globalnim previranjima.

Pandemija koronavirusa, migrantska kriza, ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku te na koncu ekonomski problemi i inflacija uzdrmali su svijet na kakav smo navikli.

Hrvatski predsjednik od početka mandata daje dosta različite izjave od čelnika zapadnih čelnika te je zbog toga bio meta kritika premijera Andreja Plenkovića i njegovih ministara, ali i svjetskih čelnika.