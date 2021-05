’MILANOVIĆA ĆEMO PAMTITI KAO KLAUNA PREDSJEDNIKA’: Jandroković zagrmio: ’On se prvo mora naučiti pristojno ponašati’

Autor: M.V.

Gordan Jandroković, predsjednik Sabora boravio je u Šibeniku gdje se i obratio medijima. Upitan je dakako i o posljednjim istupima predsjednika RH, Zorana Milanovića, no nije bio pretjerano raspoložen za komentiranje.

“Mislim da je vrijeme da postavimo pitanje što taj predsjednik radi, luta, čita niz besmislenih teza, širi niz uvreda. Sada se pokazuje kao netko tko želi odabrati predsjednicu Vrhovnog suda da ona osudi HDZ”, rekao je pa se osvrnuo na njegove prethodnike i prethodnicu. “Milanovića ćemo pamtiti kao klauna predsjednika, on će biti zapamćen kao predsjednik klaun”, navodi.

Upitan o Kolindi Grabar Kitarović tvrdi kako će nju pamtiti kao veselu osobu. “Imate veselih klauna koje djeca vole, imate onih tužnih. Neki ga se boje, a nekima je smiješan. Meni je smiješan”, zaključuje. Ustraje zatim i u tome da se svi kolektivno trebamo prisjetiti kako je predsjednik govorio o covidu-19 kao karijesu ili kako je odlazio u Klub tek dva dana nakon potresa.

U Klub po ostatke

“Gdje mu je sram da on danas govori o tome da ljudi iz stožera ne čitaju epidemiološke udžbenike. Koliko morate biti besramni, otići u klub dva dana nakon potresa, u vrijeme lockdowna, kada su se ljudi još bojali, on je išao jesti ostatke”, navodi pa dodaje kako Milanović pokušava zamutiti svoja djelovanja optužujući druge. “Slušajte i analizirajte Milanovića od prvog dana napada na HDZ. Kako se ponaša, to nije predsjednički nego klaunski”, rekao je pa dodao: “Uopće govoriti da če neki sudac doći na neku poziciju da bi nekog osudio to je miješanje politike u pravosuđe. Čovjek ima kandidata sa misijom da osudi HDZ. Takvo miješanje politike u sudstvo nije bilo ni 90-e godine”.

Zaključuje kako se predsjednik prvo mora početi pristojno ponašati. “Ne možete ujutro nekog vrijeđati, a popodne tražiti da s njima pijete kavu. Kada se nauči pristojno ponašati, onda ćemo razmisliti hoćemo li s njim razgovarati”, navodi na kraju.