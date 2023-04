MILANOVIĆ ZNAKOVITO AP-u! ‘U kući obješenog ne spominje se konopac’, poslao poruku ‘braći Srbima’: ‘Pa dajte dođite k sebi, nema pomoći Rusije’

Autor: Mia Peretić

Predsjednik RH Zoran Milanović boravi u Križevcima gdje je dao izjavu za medije.

Novinari su ga prvo pitali za poruke Vučića i Dodika, zapaljive poruke što se tiče odcjepljenja.

Milanović je krenuo odgovarati, no prvo se odlučio pozabaviti domaćim temama.





“Krenimo redom. Jesam li dosad reagirao na stanje oružanih snaga? Jesam, pisao sam premijeru, upozoravao sam van javnosti, no hajdemo prvo na naše teme koje su ozbiljnije od komšijskih. Prije nekoliko dana je na pokvaren način smijenjena šefica USKOK-a, a glavna državna odvjetnica, koja obnaša dužnost javnog autolimara, proganjala je Jelenića jer bio član masonske lože. Nešto je trulo u tom sustavu, to su ljudi koji imaju mogućnost kaznenog progona. Ako se tako odnose jedni prema drugima, zamislite kako sustav funkcionira u svojim osnovnim zadaćama. Nakon par dana to nikog ne zanima, potrošili su tog vozača… Nije se ta buka utišala, a predsjednik Vlade po treći put u par dana, da bi rastjerao tu maglu koja se nadvila nad njega i pritisak javnosti koji je legitiman, se hvata nekakve prčvarnice u Slovenskoj, podruma, spominje Kovačevića koji je optužen od strane DORH-a nakon dvije godine. Premijer, koji glavnu odvjetnicu mota kao gibanicu, komentira slučaj mog znanca i svog prijatelja Kovačevića, kao da je osuđen. Borit ću se protiv toga svim sredstvima, to je sediranje svih nas da ne reagiramo na to, da otupimo. Proganja tog nesretnika kao vrag grešnu dušu, Kovačevića. Vidim da to upija u sebe i nakon iživljavanja je reagirao, rekao da mu se maknu s kičme. Nije prošlo tri sata, ničim izazvan, prozvan, javlja Janaf. Isti Kovačević je reagirao, a Janaf se javlja da podsjeti da je taj čovjek lopov. Handžar medija je skrojila sve krivo o Marušić, a Jutel bata ide dalje, HRT cijeli dan objavljuje priopćenje Janafa”, rekao je pa dodao da kad to apsolviralo, možemo pričati o srpskim susjedima.

Zatim je poslao poruku Andreju Plenkoviću, odnosno, kako je rekao, AP-u.

“Drži se poslovice, mudra je, ‘u kući obješenog ne spominje se konopac’. U toj rupi u Slovenskoj se vucaralo pola tvoje vlade, kao scene iz krčmarske Moskve Jesenjina. Tako je to izgledalo, plus par sudaca. U kući obješenog, a to si ti, ne spominji konopac. Načelo nevinosti vrijedi za sve. Tko je primitivac, tko se išao tući u Saboru prije pet godina? Jesam to ja? Jel’ ja govorim ljudima da su primitivci, jel’ se ja bavim tuđim zdravstvenim problemima. Da, ako su lažni kao anemija. Netko tko se izvukao na anemiju. Da, imam problema s alergijom, ako na nešto aludira neka kaže, ako misli na opijate, moram ga podsjetiti da se njima koriste HDZ-ovci. Nama je to preskupo. Ja sigurno nisam najkulturniji, ali on među onima koji su obrazovaniji od mene, sigurno nije”, rekao je predsjednik.

Poruke iz Srbije je nazvao uobičajenim lupetanjem.

“Nemam problem to reći, ja kad pričam s nekim ljudima, računam da imaju neki autoritet i da stoje iza tih riječi”.

Brinu li ga poruke Vučića i Dodika?









“Da i ne, zato što to nije realno i neće biti, to se neće nikada desiti. BiH će ostati kakva je. S jedne strane to nije dobro, ne zabrinjava jer nije realno, uz čiju pomoć? Rusije? Moj prijateljski savjet braći Srbima, pa dajte dođite k sebi, nema pomoći Rusije, niste je ni imali. Sve što ste imali i upropastio, napravili ste sami. Kako se misliš odcijepiti? To Dodik radi kad mu pušta voda. U Derventi se obilježavalo 30. godina osnutka 130. brigade HVO-a, ona je tamo imala ogromne gubitke… Ja nisam išao u Derventu na vašar, a ti si o tome informiran”, rekao je Milanović Dodiku, napomenuvši da je išao u Derventu na Dodikovu riječ.

Podsjetimo, posjet hrvatskog predsjednike Zorana Milanovića Derventi gdje je dodijelio odličje za ratne zasluge 103. brigadi Hrvatskog vijeća obrane (HVO) naišao je na osude dužnosnika Republike Srpske, a istodobno je postao povodom novih obračuna vlasti i oporbe u tom entitetu.

Milanović je zatim nastavio prepričavati kronologiju događaja nakon posjete Derventi.









“Na putu prema Slavonskom Brodu, skrenem putem Bosanskog Broda, 50-60 muškaraca došlo, bivši branitelji, da me vide, došao je i neki mlađi gospodin, gradonačelnik Bosanskog Borda, Srbin, inače na suprotnoj strani od Dodika. Ja ga pitam, lijepo što ste došli. Mi sjedosmo, popili po jednu rakiju, ja odoh prema Zagrebu, a nakon toga pakao. Dodik šuti. Opet ga čujem za Uskrs, kažem, korektno je od tebe što nisi reagirao, da sam znao da će biti ovako, ja radi tebe nisam dolazio, nitko nije tamo išao provocirati Srbe. Da samo osjetili rupturu u sustavu, ne bismo dolazili. Gradonačelnik Bosanskog Broda kaže, slučajno sam se zatekao. Ma je li majke ti? Slučajno. Kakve priče. Dodik nije očito izdržao pritiske, pa reci mi da ne dolazim. Ja u RS ne navraćam. U sjevernom dijelu BiH je pobijeno 2000 Hrvata, o tome nismo pričali u Derventi, ta bitka je izgubljena na bojnom polju. To je bila moja počast braniteljima koji su izginuli.

Dodikov je problem što ja slobodno šetam po RS-u i pazim što govorim, a Vučić ne može u Jasenovac. Kako ćeš to objasniti militantnim Srbima? Vučić se nama najavio kao da je s kruške pao da bi u Jasenovac. Ne znam zašto mu je zabranjeno, to je javna ustanova. Ne vidim problem da srpski predsjednik koji ima bogatu povijest tumaranja po hrvatskim prostorima, po Glini, dođe, zaboravit ćemo na trenutak. Želite doći predsjedniče u Jasenovac? Ja ću vam biti domaćin, ali sami se skitati ne možete. Danas ste predsjednik Srbije, ja to prihvaćam. Bilo bi lijepo da posjeti Ovčaru. Da sam znao da je u Derventi neki Hrvat počinio neke zločine, pričalo se o nekom logoru, tamo bih odnio cvijeće. Nemam tu informaciju, bio je rat. I to mi je Dodik mogao reći. Uspio se kontrolirati tjedan dana, ali nije uspio izdržati pritisak. A koliko si baždaren na pritisak, toliko si jak. Moj poziv je da idemo razgovarati. Nazvao sam ga za Uskrs, rekao sam ‘nemoj samo o 500 tisuća ubijenih’, jer kad god pričam sa školovanijim svećenicima SPC-a svi na to odmahuju rukom. Jesam ja obilazio i govorio, huškao Hrvate da se bore protiv srpske države? To je radio Vučić? Blame it on the youth. To je bit priče. Vučić ima iskren poziv u Jasenovac: Dođi, ali ne možeš se tamo skitati. U Derventu sam išao s planom, Dodik mi je rekao ‘nemaš problema, sve će da funkcioniše’. Išao sam na Dodikovu riječ i što sad hoćeš? Budi muško! Taj jezik se razumije”, zaključio je predsjednik.