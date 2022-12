MILANOVIĆ ZABRINUT ZBOG NAŠE VOJSKE, IMAMO PROBLEM! ‘Moram upozoriti javnost, tretira nas se kao 13. prase’: Žestoko nagazio Banožića, ‘on je patološka štetočina’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Zoran Milanović u Varaždin je stigao na obilježavanje 30. obljetnice osnutka 7. gardijske brigade ‘Puma’.

Nakon što su novim pripadnicima ‘Puma’ u vojarni 7. gardijske brigade svečano uručene beretke, zapovjednik 2. oklopne-mehanizirane bojne ‘Puma’ Krunoslav Slavinac naglasio je da je jedna od njihovih zadaća da i dalje jačaju i grade postrojbu na čvrstim temeljima Domovinskog rata ‘domoljubljem, požrtvovnošću, hrabrošću i zajedništvom’.

Nakon toga je dao izjavu za medije.





“Kada vidimo kakve su zalihe, ne mogu to prebacivati na zapovjednike, loše stojimo po pitanju granata, opreme, nemojte u to uvlačiti vojnike. Nedostaje nam streljivo, granate, rakete… Prazno. Sada će to biti skoro nemoguće nadomjestiti jer je izbio rat, upozoravao sam Plenkovića, nije ni trepnuo. Tajno sam mu pisao, ni pisma ni razglednice. Moram obavijestiti javnost o problemima i nespremnosti da se rješava. Čuo sam neki dan od Plenkovića da je ovaj ministar nabavio Bradleye, a ja sam prošle godine mogao kandžijom po avliji i tjerao Plenkovića da prihvati ponudu. Taj ministar je radio sve da nas usosi, onda je taj ministar zaslužan što je došla zimn. On je patološka štetočina, Plenković je gospodar, Banožić sluga”, rekao je Milanović.

Dodao je da je prije i godinu i pol dana Plenkovića na sve upozoravao.

Na upit gdje je Kotromanovićeva ideja, odgovorio je: “Kotromanović je imao ideju da idemo na Beograd ’95., ali to je bilo ’95.On je nabavio pancer haubice, potpisao ugovor za brodove, došlo 200 ameirčkih kamiona, on je mađioničar.”

O pismu Borrella Grliću Radmanu

“Odakle meni to pismo? To je javno pismo, napisano kao odgovor. Ne može biti javniji, sve na čemu je potpis dužnosnika Europske komisije je javan, ja ću ga dati novinarima. Nepismen bezveznjak kao Radman to ne može shvatiti, lažno su interpretirane odlike Vijeća sigurnosti kada se nastala Althea. I onda prepiše dio pisma Federice Mogherini, a radi se o legitimnom zahtjevu Hrvatske. To je bijeda Hrvatske diplomacije, da te netko tako pokvareno otpili kao Borrell, i da ti u facu slaže. Hrvatska se nigdje ne spominjem nema akta Vijeća sigurnosti UN-a koji bi uopće spominjao Hrvatsku. U jednoj takvoj operaciji sudjeluje Turska koja nema veze s Daytonom. Hrvatska je famozna za ići u Afganistanu, za obuku ukrajinskih vojnika, ali Hrvatska smrdi kada treba poslati pet časnika u BiH. Moram informirati Hrvatsku javnost jer nas se tretira kao 13. prase. To je uvredljiv ton pisanja, za mene je taj bijedni, otužni Radman predstavnik Hrvatske države. Vrhunac travestije je da tih par moždanih vijuga koje se motaju oko njega objasni da je to pristojan odgovor. Ovo je bijedna politika”.

“On je lažov i potkazivač. Ti ljudi žive od toga da svoje komplekse liječe tako da lažu. Tako se država vodi u vazalstvu. Nemaš vanjsku politiku, moljakaš, ovaj te bezobrazno otpili i ti kažeš da nije uvredljivo”, rekao je Milanović i ponovio da će objaviti pismo.

Dodao je da Hrvatima opet drugi biraju predstavnika. “I pričamo da smo uspješni. Ne, mi smo luzeri!”.









Slučaj Franak

Kako komentirati činjenicu da je šest sudaca Vrhovnog suda odbilo izjasniti se u odluci.

“Odlučili su ne raditi svoj posao. Da nije bilo mene i troje ljudi, Hrvata i bi bili roboti banaka, onda su nas tužili, tužba je propala”.

Milanović posjetio pilota HRZ-a, bojnika Lukana, u Varaždinskim Toplicama. “Čovjek osjeća noge, uz trud će opet moći na noge”, rekao je.