MILANOVIĆ ŽESTOKO O PROBLEMU ZVANOM BOSNA I HERCEGOVINA: ‘Dayton uporno krše predstavnici dvaju naroda, postojeća situacija je neodrživa!’

Autor: L.B.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas u Splitu na svečanom ispraćaju broda RTOP – 41 „Vukovar“ u NATO operaciju „Sea Guardian“.

Milanović je dao izjavu za N1, u kojoj je na pitanje je li Daytonski sporazum propao odgovorio da nije.

“Nije propao, nego ga se ne poštuje. Kad bi ga se poštivalo, bilo bi sve u redu”, rekao je Milanović, dodavši da ga “uporno krše određeni ljudi i političke grupacije”, predstavnik bošnjačkog naroda i predstavnik hrvatskog naroda.

“Ne vjerujem da je to realna inicijativa”, rekao je Milanović o Dodikovu ideji stvaranja “novog Daytona”

Komentirao i imenovanje novog visokog predstavnika

“Ne vjerujem da je to realno, ja ne mogu to promijeniti, to nije samo laž, nego je i loše za naše odnose”, dodao je, pa zaključio:

“Nek’ se oni dogovore međusobno, u međuvremenu neka ne krše prava konstitutivnih naroda, Hrvata prije svega. Ovo ukazuje na neodrživost postojeće situacije, držimo se mi onog što je napisano.”

Komentirao je i imenovanje novog visokog predstavnika u BiH, Christiana Schmidta.

"Gospodin Schmidt je OK, međutim, njega je imenovala kvinta, pet država među kojima nema Kine i Rusije, koje su članice Vijeća sigurnosti. Misija u BiH bez vojne komponente je puno slabija. Taj mandat je nemoguć bez Vijeća sigurnosti, u kojem veto imaju Kina i Rusija, da bismo zatvorili krug, koliko god meni bila bliža zapadna demokracija kojoj pripadam, kojoj Hrvatska pripada", rekao je Milanović.









‘Izgubit ćemo Petrinju ako se ovako nastavi’

Upitan treba li hrvatska primiti još afganistanskih izbjeglica, Milanović je rekao da mi imamo moralnu obvezu spasiti ljude koji su radili za našu misiju. “Ljudskosti nikad dosta, ali i teret odgovornosti nije isti. Najveće države trebaju najviše, tu se ne radi više o tako puno ljudi”, rekao je Milanović.

Govoreći o Zakonu o obnovi, Milanović je spočitnuo sporost. Zakon, istaknuo je, nije problem napraviti, ali dugo traje njegovo donošenje. “Izgubit ćemo Petrinju ako se ovako nastavi”, rekao je Milanović.