Milanović zagrmio: ‘Problem se može riješiti jedino u Sarajevu’

Autor: Dnevno.hr

“Hrvatska je sigurna zemlja, to je uvijek bila. Bila je to i u vrijeme rata, to je i danas, uz određene incidente koji se događaju po inerciji, po prirodi stvari. Mislim da stanjem u državi možemo biti zadovoljni. Sigurnosnim stanjem, stanjem općeg kriminaliteta, sigurnosti na ulicama i sporednim ulicama naših gradova i velegradova kojima se naša djeca i unuci slobodno šeću“, rekao je predsjednik Zoran Milanović na prijemu povodom obilježavanja Dana policije.

“Na vama je i na nama je da što boljom i kvalitetnijom obukom i boljim plaćama policijski posao učinimo što interesantnijim, privlačnijim i rigoroznijim na određeni način, jer on nije za svakoga“, dodao je predsjednik Milanović.

Čestitajući policajkama i policajcima blagdan Sv. Mihovila, njihovog zaštitnika, predsjednik Milanović je, od svih poslova kojima se policijski službenici bave, posebno izdvojio čuvanje hrvatske granice, posebno prema BiH. “Tu postoje problemi koje ne možete riješiti. Ne možemo ih riješiti uopće i u dogledno vrijeme ih nećemo moći na ovakav način riješiti. Imat ćete moju podršku u javnom prostoru kada vas napadaju da ste pregrubi i surovi, nehumani. Držite se zakona i temeljnih ljudskih, božjih pravila, onoga što radi dobar i odgovoran čovjek. Ispod toga ne idite“, poručio im je predsjednik Milanović.

‘Problem se može riješiti jedino u Sarajevu’

“Nažalost, naša susjedna država slabo funkcionira u tom pogledu i broj migranata koji dolaze s jasnim ciljem da pređu granicu i uđu u šengenski prostor će samo rasti i broj koji ćete spriječiti će biti mali. To promijeniti ne možemo. Vidimo da susjedne države, s punim pravom, poduzimaju određene mjere koje su više mjere dojma nego stvarnog učinka. Ali oni to moraju raditi“, rekao je Predsjednik.

“Problem se može riješiti jedino u Sarajevu, razgovorom i dogovorom sa susjedima ili onako kako tvrdim cijelo vrijeme – da se Bosnu i Hercegovinu posebno tretira i što prije integrira u Europsku uniju. Jer, ako bude išla po proceduri po kojoj smo išli mi, u Europsku uniju neće ući nikada“, istaknuo je predsjednik Milanović.

Na svečanosti održanoj u Uredu predsjednika Republike, predsjednik Milanović je u prigodi obilježavanja Dana policije odlikovao tri policijske postaje i djelatnice i djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Podijeljena brojna odlikovanja i spomenice

Redom Nikole Šubića Zrinskog, za iskazano junaštvo njihovih pripadnika u Domovinskom ratu, odlikovane su Postaja granične policije Imotski, Policijska postaja Križevci i X. policijska postaja Sinj.









Spomenicom domovinskog rata, za sudjelovanje u Domovinskom ratu, odlikovani su Denis Dajak, Željko Grbin, Zdravko Lončar, Martin Lucić, Lazar Obradović i Drago Sertić.

Spomenicom domovinske zahvalnosti, za časnu i uzornu službu, odlikovani su Darko Aleksić, Dragi Antić, Zrinka Arabadžić, Jasenka Bajt, Ante Baketić, Jasna Bartolin, Igor Barišić, Jadranka Bartulović, Alen Begović, Željko Bertović, Marija Bezer, Željko Bilopavlović, Dubravko Biško, Miroslav Blažotić, Željko Bošnjaković, Danijela Božikov, Zlatko Brkić, Goran Burčul, Tomislav Cigrovski, Damir Ciprijanović, Damir Culi, Ivica Čavlović, Maja Jelena Čop, Sandra Čop, Jela Čuljak, Dino Ćerlek, Mario Deriš, Dinka Despotović, Alen Domazet Lošo, Gordana Fazlić, Mario Findrik, Mirjana Gašpar, Josipa Gračanin, Milan Gržin, Mato Gudelj, Juraj Hergotić, Robert Hlatki, Jozo Hlobik, Nenad Horčićka, Radmila Horvat, Marin Ištvanović, Damijan Ivezić, Darko Jagić, Ivo Jakić, Goran Jakovljević, Vesna Ježovita, Ivica Jurašin, Renato Kalac, Željko Karaula, Tihomir Kalaus, Goran Karlović, Margita Karlušić, Anita Klarić, Zoran Klasnić, Angelina Kljajić, Ljiljana Kolarec, Dalibor Korenić, Marijan Kovačević, Roman Krajcar, Maja Kramarić, Branko Krikšić, Denis Kukec, Kristijan Kušter, Marin Kvesić, Snježana Loina, Jasenka Lacković, Branko Lacović, Zlatko Logožar, Željko Ložnjak, Zvonimir Lukačević, Dinko Ljubić, Jasminka Makarun, Otilija Mandić Trkulja, Ankica Marjanović, Ivančica Marinović, Josip Marković, Nada Marković, Ivana Markuz, Anto Martić, Berislav Martinuš, Luka Merćep, Nikola Milas, Romano Milovac, Miljenko Morović, Anita Nestić, Tomislav Oletić – posmrtno, Zvjezdana Omrčen, Ante Orlović, Mirko Oštrić, Terezija Pandžić, Vlado Papeš, Lucija Parlov, Nenad Pavlinić, Aleksandar Pek, Luka Perković, Tomislav Petak, Tatjana Peter Novoselac, Milan Pipić, Duje Podrug, Katica Porobija, Mario Požgaj, Tomislav Pranjić, Dubravka Princip, Josip Protulipac, Dragica Radoš, Sonja Raguž, Ante Ražov, Snježan Rogošić, Ankica Roso, Ante Rukavina, Marija Rukavina, Vesna Sić, Nikola Slamek, Jadranka Smilović, Jasna Smiljanić, Ladislav Söke, Goran Starčević, Željko Stipetić, Niko Stjepanović, Mladen Suknaić, Željko Šalamon, Ivan Šarić, Stela-Marija Šavorić, Čedomir Šinjori, Nevenka Škavić, Dalibor Šola, Mihaela Špehar, Goran Štrbić, Jasmina Šuprina, Rade Šuša, Dušan Šušak, Velimir Tišma, Anđelko Tkalčević, Kristijan Trokter, Dušan Turniški, Paško Ugrina, Darko Uršanić, Marko Ušljebrka, Zdravko Valenta, Ana Vasilj, Mladen Viltužnik, Davor Vinković, Dražen Vlaović, Božo Vučemilović-Šimunović, Marijana Vujnović, Marjan Vukušić, Danijela Vulić, Ljiljana Zrinić, Željko Zupčić, Tatjana Živković, Helena Žlimen i Milena Žuljević.

Osim predsjednika Milanovića, pripadnicama i pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova Dan policije čestitao je i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović. U svojem obraćanju ministar Božinović osvrnuo se na policijski rad u proteklih godinu dana te je sa zadovoljstvom ustvrdio da je hrvatska policija, prema izvješću Glavnog ravnatelja policije, po svim linijama rada ostvarila rekordne rezultate.









“Hrvatska je po svim istraživanjima, ne samo domaćim već i međunarodnim, jedna od najsigurnijih zemalja u Europi, a sigurno dio zasluga za to nosi svojim radom hrvatska policija“, poručio je ministar Božinović zahvalivši se hrvatskoj policiji na predanosti, stručnosti i na svemu što rade kako bi pridonijeli ovakvom povoljnom stanju sigurnosti u našoj domovini. Isto tako, zahvalio je predsjedniku Milanoviću na dodijeljenim odlikovanjima za 122 policijska službenika i tri policijske postaje, istaknuvši kako je to jedna hvale vrijedna tradicija.

U ime odlikovanih Predsjedniku Republike zahvalio je Paško Ugrina, policijski službenik PU splitsko-dalmatinske koji je rekao: “Vjerujte mi ovo je velika čast za sve nas, za naše obitelji i za naše kolege koji su nam pomogli da budemo dovoljno dobri i da zaslužimo ovo priznanje. Odlaskom odavde, odlazimo još više učvršćeni i osnaženi da je predanost radu, znanje i profesionalizam jedini put u ovim izazovima sigurnosti, jedini put do povjerenja naših građana“, poručio je policijski službenik Ugrina.

Osim potpredsjednika Vlade i ministara unutarnjih poslova Davora Božinovića, na svečanom prijamu povodom Dana policije u Uredu predsjednika Republike bili su glavni ravnatelj policije Nikola Milina, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske admiral Robert Hranj, predstojnik Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost Valentin Franjić, ravnatelj Vojno-sigurnosne obavještajne agencije brigadni general Ivan Turkalj, generalni vikar Vojnog ordinarijata don Marko Medo sa suradnicima, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, dužnosnici i rukovoditelji Ministarstva unutarnjih poslova i Ravnateljstva policije te načelnici policijskih uprava, bivši ministri unutarnjih poslova, bivši glavni ravnatelji policije, bivši djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova, predstavnici Sindikata policije i Nezavisnog sindikata MUP-a.