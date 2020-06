MILANOVIĆ: ‘Za godinu dana ovo će biti prošlost. Kopkaju me neke stvari, ali raspisao sam izbore, oni bi trebali biti 5. srpnja i to je to’

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je mogućnost odgode izbora, kao i povećan broj zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj, objavio je N1.

Milanović je rekao da je na početku priče o raspisivanju izbora rekao da bi bilo bolje da se oni održe u nekom drugom terminu, ali da je prestao to govoriti kad je shvatio da svi žele da to bude na ljeto.

“Naknadna pamet jako je lijepa, ali ostavljaš tragove”, rekao je Milanović, dodavši da on bez inicijative premijera ne može ništa učiniti po pitanju odgode izbora, ali i da je pitanje i bi li mogao išta napraviti, sve i da se pojavi inicijativa premijera.

Upitan zabrinjava li ga situacija oko koronavirusa, činjenice da se Nacionalni stožer sve više politizira i da mu se ne vjeruje, predsjednik je rekao da si i on sam ta pitanja postavlja, ali da nema odgovora. “Kopkaju me neke stvari, ali raspisao sam izbore, oni bi trebali biti 5. srpnja i to je to”, rekao je Milanović.

U četvrtak je u Hrvatskoj bilo 95 novozaraženih koronavirusom, a predsjednik je komentirao i teniski turnir u Zadru, na kojemu je zaraženo nekoliko tenisača, uključujući i prvi reket svijeta, Novaka Đoković.

‘Do kraja života iz ovoga ćemo izvlačiti zaključke i pouke’

“Jučer smo bili na CNN-u ujutro glavna vijest, ali ne po dobru. To je program koji gledaju gosti na koje smo možda računali, a sad neće biti ništa od toga. Razumijem tu potrebu da se malo promovira destinacija, možda se pogriješilo u tome, da je Dimitrov to rekao par sati kasnije, ne bi bilo ovakve buke. Razumijem motive koji su to radili, da nije došlo do ovoga, rekli bi da je bila sjajna predstava i turnir. Za godinu dana će ovo sve biti prošlost i stvari će krenuti normalnim tokom, a mi ćemo do kraja života iz ovoga izvlačiti zaključke i pouke”, rekao je Milanović.

Dotaknuo se i pitanja treba li premijer Andrej Plenković u samoizolaciju zbog kontakta s Đokovićem.

“Dogodilo se to u Zadru i otvorilo se pitanje samoizolacije. Bolje da vam ne kažem svoje mišljenje o samoizolaciji i kako se ona provodi. Problem Plenkovića je što su i Merkel i kanadski premijer bili u samoizolaciji u potpuno istim okolnostima i sad ga prozivaju”, rekao je Milanović.

Ponovno zatvaranje, kakvo je bilo u ožujku i travnju, nemoguće je opet provesti, smatra predsjednik.

“Onaj tko je na Stožeru rekao da nema više lockdowna, bio je u pravu”, rekao je Milanović, dodavši da ne možemo više napraviti od nošenja maski i zaštite starijih i bolesnih.

“Jasan je mortalitet, ali bez panike. Nema nikad razloga za paniku. Izbori su za tjedan dana i vidjet ćemo”, rekao je Milanović.

Što se konzultacija nakon izbora tiče, Milanović je rekao da nema definiranog roka u kojemu on mora odrediti mandatara nove Vlade, ali da će se u početku voditi onima koji mu donesu 76 potpisa, koliko je potrebno za većinu.

“Konzultacije će stvarno biti konzultacije, a ne zabavni park za paradu. Ako bude išlo na normalan način nakon nekog vremena, ali bit će jako transparentno, onako kako u nekim situacijama nije bilo i time se u narušavalo povjerenje u demokraciju. Ja nemam favorita u tim izborima”, rekao je Milanović, objavio je N1.