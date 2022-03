MILANOVIĆ VRATIO VUČIĆU: ‘On se hvali, ali oni to ne bi uspjeli srušiti u sedam minuta’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik RH i vrhovni zapovjednik OS RH Zoran Milanović danas je na obilježavanju 30. obljetnice osnutka i djelovanja 93. Krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u Zemuniku komentirao izjavu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da bi oni ‘taj dron oborili za pet minuta’.

Milanović je rekao, teško je kontrolirati nebo sedam dana u tjednu.

“To vjerojatno ne radi nitko. To kao što je slučaj s ovom besposadnom letjelicom, pitanje je tko bi to u realnom vremenu uspio oboriti. To što se Vučić hvali, vjerojatno ni oni to ne bi mogli oboriti”, rekao je Milanović, dodavši da Srbija ima dobru opremu, ali da ne bi u sedam minuta uspjeli srušiti bespilotnu letjelicu. “Ja njih ne gledam kao na konkurenciju ni kao na prijetnju”, dodao je o Srbiji.

“Ja ih ne gledam kao neprijatelje. Ali oni ne bi uspjeli ovo srušiti u sedam minuta. Ne bi ni Hrvatska da to ima, ne bi ni Njemačka”, rekao je predsjednik.