MILANOVIĆ: Vladimir Šeks je licemjer, on je mračan čovjek. Tu sam da štitim Ustav od likova kao on

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na središnjoj svečanosti obilježavanja 29. obljetnice osnutka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu.

Osvrnuo se na izjave Vladimira Šeksa da ovlasti predsjednika treba smanjivati te da bi ga trebalo birati u Saboru: ” To je moj prijedlog, ne njegov. On je na 30. godišnjicu usvajanja prvog hrvatskog Ustava ostao vjeran sebi. Vladimir Šeks je licemjer, on je mračan čovjek, nanio ogromnu štetu hrvatskom pravosuđu. Dao je intervju, zanimljivo je da od trojice ljudi koji su zaista autori Ustava, moj profesor Smiljko Sokol, Krunislav Olujić, je tek zadnji Šeks koji je napisao par članaka iz Pakta o građanskim i političkim pravima, jer nema za drugo kognitivnih ni intelektualnih sposobnosti kao ova dvojica, sada se nakon što je pet godina bio savjetnik Kolinde Grabar Kitarović sada našao govoriti o promjena Ustava. Neću komentirati promjene Ustava i govoriti što u Ustavu treba promijeniti, tu sam da Ustav štitim od ovakvih likova kao Šeks koji bi nakon bezazlenog incidenta tražio smjenu Predsjednika Republike i za to osobno navija, neobjektivan je i nekompetentan čovjek. Volio bih da mediji pitaju i druge koji su u pisanju Ustava sudjelovali.”, rekao je Milanović.

Podsjetio je na hrvatsku ustavno-pravnu povijest te promjene Ustava koje su se događale. Dodao je kako je 2010. godine izmjene Ustava zbog ulaska u EU revidirao on.

“To je sve što se ima za reći o Ustavu. A Šeks je ovo što je danas rekao mogao sto puta reći u ovih 30 godina, nisam se nikad borio za veće ovlasti, no Šeks o tome nije govorio dok predsjednik RH voljom hrvatskih ljudi nisam postao ja”, zaključio je Milanović.