Milanović uz Boyse: ‘Od prvog dana je jasno da se radi o političkoj svinjariji. Neka si to prevedu na grčki’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik RH Zoran Milanović prisustvovao je svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Lokve.

Nakon sjednice dao je izjavu za medije.

Komentirao je situaciju s uhićenim Hrvatima u Grčkoj.





“Vladi nije jednostavno sam rekao pa se neki ministar izlupetao kao da su ga s lanca pustili. Onda je premijer rekao praktički do riječi isto. I njemu je to sumnjivo. Dakle još čekamo. Kakvi su to ljudi? Ne mogu te bez pravne osobe držati za lišenje slobode.

To je jedna od temeljnih sloboda. To je grubo prekršeno. Ja to ne vidim kao vladavinu prava. Prema jednoj etničkoj, državljanskoj skupini, oni su tamo njih okupili sve. I sada žele uklopiti BBB kao nekad SS, BBB to sigurno nisu. Jel to bilo organiziranje radi lišavanja života neke osobe? To sam siguran da je nedokazivo”, rekao je Milanović i dodao:

“Drugim riječima, to je čista politika. Tu vlada nije mogla ništa, al to treba reći. Nemreš ti biti u prekršaju tjednima zatvoren u zatvoru”, smatra predsjednik.

Tri puta sam već govorio da su i Grci sudjelovali.

"Ovo je jedna kao kolektivna krivnja, oni su tamo njih uhitili kao ratne zarobljenike. Onda neka im tako sude. Od prvog dana se jasno ukazuje da se radi o prvoklasnoj svinjariji. Neka si to prevedu na Grčki. To nije pravna država. Da, napadam ih.









Da ovdje dođe sto navijača Crvene Zvezde i da ih se tako zarobi. Prvi bih se zalagao da se oslobodi one koji nisu krivi.

Ovo iritira. Nisam ja taj koji na kraju krajeva mora o tome govorit. Drago mi je da smo se Plenković i ja složili da je ovo nedopustivo. To su naši ljudi, naši mangupi. Nisu ratni zločinci. Šta je sporno da su ih ministri posjetili? Ja opet moram galamiti. Di je parlamentarna elita? Gdje su HDZ-ovi i SDP-ovi dnevničari? Bave se ugroženim mediteranskim vrstama.

Još nekaj? Niš, hvala”, zaključio je.