MILANOVIĆ UPOZORAVA: ‘Netko opstruira nabavu oklopnih vozila koje nam nude na poklon. Poručujem mu – gledam te i pratim’

Autor: Dnevno

Predsjednik države i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u posjetu je Banovini povodom obljetnice godine dana od potresa.

U Glini je dao izjavu i, između ostalog, dotaknuo se i potencijalne nabavke oklopnih vojnih vozila Bradley.

“Pratite što se događa oko nabave oklopnih vozila Bradley. Događaju se čudne stvari. Amerika nam daje na poklon nešto. I to nešto sustavno pokušava odbiti. To našoj vojski treba”, rekao je Milanović i dodao: “Onaj tko opstruira, taj čini kazneno dijelo. O tome ću govoriti kasnije. Netko ne želi da Hrvatska vojska dobije nešto što je jako bitno. Ljudi nam nude na dar nešto jako vrijedno. Netko to opstruira, neka zna da ga gledam i pratim. Sretna Nova godina”, rekao je.

Zar netko nas opstruira?

“Netko tko očito ima poslovne planove opstruira dar koji nam nudi SAD. To nije milijardu dolara, nego 150 milijuna. Stvar je dramatična. Netko ne želi da HV dobije nešto što je bitno za obranu zemlje. Mi smo članica NATO-a, ljudi nam nude na dar nešto što je jako vrijedno, što za mali novac možemo pretvoriti u sustav koji će Hrvatskoj koristiti najmanje 20 godina i to netko opstruira”, tvrdi vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović.