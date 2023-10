Milanović upozorava na borbene avione Rafale: ‘Lijepo i skupo, ali ne treba se previše zanositi’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Hvara povodom obilježavanja Dana Grada i blagdana sv. Stjepana I..

Zatim je dao izjavu i aktualnim političkim zbivanjima.

U bazi Francuskog ratnog zrakoplovstva Mont-de-Marsan održana je svečana ceremonija primopredaje prvog višenamjenskog borbenog aviona Rafale Hrvatskoj, a borbene avione koje tako željno iščekujemo komentirao je i predsjednik.





“To je jako skup borbeni sustav, sve što se danas kupuje je skupo. To je sve ograničenog dosega i uporabe i uvijek postoji protuoružje. Snaga tih aviona se mjeri time koliko protivnik ima snage da te suzbije, ako ima modernu protuzračnu obranu, ne možeš mu ništa, govorim to da ljude osvijestimo da je bolje imati nego nemati, no to ne smije biti nauštrb opreme, streljiva, koje nam u drugim granama opasno nedostaje. Ovo će izgledati sjajno i nekome će to koristiti kao predizborna platforma. Plaćamo ogroman novac za nešto što je lijepo i moderno, ali skupo za održavanje i u slučaju da s nekim zaratimo – razmišljam s kim, nemamo velike i agresivne susjede… Ali ne treba se zanositi. Kupili smo ih za kontrolu hrvatskog neba, to je dobro, lijepo je nebo. Moje je da upozoravam na ono što nemamo, a trebali smo imati”, rekao je predsjednik Milanović.

Milanović: Europa ulazi u recesiju

Govoreći o smjeru kojim ide država, Milanović je također imao upozoravajući ton.

“Zemlja ako se razvija i raste, ide naprijed, to je dobar smjer, oni koji smatraju da rast nije dobar, a čujem da ima nekih i za nekakav ‘Odrast’… Zemlja ide u smjeru na pomalo deformitetan način, rastu rogovi, uši i rep, puno je korupcije, opačina, mladac raste ali odaje se porocima, preživjet će ali nismo sretni i zadovoljni. To sam rekao da shvatimo da EU fondovi nisu tu zauvijek. Europa ulazi u recesiju. To se događa zbog događaja izvan Hrvatske na koje nemamo utjecaj, a stavljamo se u prve redove. U današnjem svijetu nema potpune neovisnosti malih država ali moraš paziti da te ne pomuzu”, rekao je predsjednik.