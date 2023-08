Milanović umirao od smijeha dok je vrijeđao Holy: ‘Na njezin Orah je stalo neko prase i zdrobilo ga’

Predsjednik Zoran Milanović danas se s godišnjeg u radni ritam vratio u svom elementu, salvu uvreda sasuo je na račun premijera Andreja Plenkovića i ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, koji mu je očito crvena krpa pa ga često zove ‘dvorskom ludom’.

No, bolna točka mu je i bivša stranačka kolegica, ali i nekadašnja ministrica u njegovoj Vladi, Mirela Holy.

Što ga je zasmetalo? Holy je, komentiravši proces izbora veleposlanika, Milanovića prozvala da je licemjer jer je drugačije reagirao kad je bio premijer. Navodi primjer Rade Borić koja je smatrala da ima sve reference za veleposlanicu u Finskoj, no kada je Holy to spomenula Milanoviću, on je imao izrazito negativnu reakciju jer nema diplomatski background.





Sada za N1 bivša SDP-ovka i ‘ministrica darkerica’ tvrdi, sam sebi skače u usta kada predlaže ljude koji nemaju diplomatsku pozadinu.

‘Holy nije pri sebi’

Milanović je tu njezinu izjavu čuo i sudeći po reakciji, nije mu sjela.

“Nemojte zvati za komentar Mirelu Holy, ona nije pri sebi. Netko tko piše mail direktoru HŽ-a 2012. godine i kaže za neku gospođu koja radi u njegovom uredu iz Bandićevog kabineta, zapravo apelira na direktora da ju poštede u restrukturiranju jer joj je muž član SDP-a… Što da radim? Jel’ to normalna osoba? Ne kažem da je kriminogena. I onda daje ostavku, nisam ju smijenio,kao Linića, za čiju smjenu je bilo puno razloga. Pobjegne sama iz stranke nakon što godinu dana provocira, nesretnici sad dajem prostor”, obrušio se na Holy.

‘Orah je zdrobilo prase’

“Ona je osnovala Orah, na njega je stalo neko prase i zdrobilo ga”, zaključio je uz smijeh.

Prije toga kratko je odgovorio na pitanje misli li da ga premijer Plenković pokušava uvesti u kampanju za superizbornu godinu.

“Da, zato sve izjave daje iz središnjice HDZ-a, to je tipična komunistička, prljava navada. Nećete naći da sam ja izjave o pitanjima Vlade govorio s logom SDP-a, a kod njih je pravilo. Oni su gori od Bandića. Što se izbora tiče, moj utjecaj kada će oni biti je minimalan, no moja dužnost je da kažem da ću svako odstupanje od tvrdih rokova smatrati prevarom. U skoro 20 godina imali smo redovne cikluse izbora, onda se raspao Most i HDZ pa se moralo na izbore i ciklus je malo poremećen. Onda je na vlast nekako došao Plenković i 2020. je pravdajući epidemijom, izbore pomaknuo ranije jer mu je pasalo. Zašto izbori ne bi bili u sedmom mjesecu? Što stoji na putu, njegovi osobni i karijerni planovi da se ne bi zamjerio Ursuli?”, pita se Milanović.









Čini se da se predsjednik vratio s godišnjeg odmoran i spreman na nove političke obračune kojih u idućim mjesecima, a posebno u nadolazećoj godini, sigurno neće nedostajati.