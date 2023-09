Milanović uhvaćen s Kolindom i Mesićem: Pogledajte kako je izgledalo to druženje u Buzetu

Autor: Dnevno.hr/M.P.

„Želim vam da iskoristite zadnji euro koji bude dostupan, ali da vladate pošteno jer uzalud svi euri ako narod osjeća da je vlast nepoštena, da se krade i da nema pravde. Budite nadprosječni, budite bolji od ostalih. Vladajte pošteno i ne dajte korupciji da stanuje kod vas. To ubija volju u ljudima i zbog toga ljudi odlaze puno više van nego zbog plaće koju dobiju u Irskoj“, poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović čelnicima grada Buzeta na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja je održana povodom Dana grada.

Pozvavši ih da koristite europske fondove predsjednik Milanović izjavio je da će Hrvatska, formalno gledano po paritetu kupovne moći, još malo i prestići Republiku Italiju.

„Je li to stvarno ili je to iluzija, to zaključimo sami. To je dobar mehanizam da nas se što prije izgura iz prostora onih koji imaju pravo na europske fondove“, smatra Predsjednik istaknuvši nadalje kako su europski fondovi vrsta doprinosa koji su bogati i najrazvijeniji smislili kao prijelazno razdoblje.





‘Samo se Irska uspjela izdignuti iz prosjeka’

„Uloge su davno podijeljene i svatko nastavlja svojim putem. Bogati su bogati, a oni koji nisu bogati nisu siromašni nego žive u prosjeku i moraju se izboriti da se iz tog prosjeka otrgnu. To je u zadnjih 60 godina u Europskoj uniji uspjelo samo jednoj državi – to je Irska, a svi drugi su tamo gdje su bili prije trideset ili četrdeset godina u odnosu na Njemačku i Nizozemsku, nisu niti narasli niti pali“, rekao je predsjednik Milanović pozvavši predstavnike lokalne vlasti u borbu za svaki euro iz europskih fondova.

Osim predsjednika Milanovića nazočnima su se obratili predsjednik Gradskog vijeća Grada Buzeta Davor Prodan, gradonačelnik Grada Buzeta Damir Kajin, župan Istarske županije Boris Miletić i državni tajnik i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Ivan Bubić, a u sklopu svečane sjednice Gradskog vijeća uručene su i godišnje nagrade najzaslužnijim pojedincima za doprinos razvoju grada.

Uhvaćen s Mesićem i Kolindom

Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.

No, osim dužnosnika koji su tamo bili po protokolu, Milanović je uhvaćen u zanimljivom društvu čak dvoje bivših hrvatskih predsjednika. Na službenim fotografijama vidi se kako sjedi kraj Stjepana Mesića i Kolinde Grabar Kitarović, a sudeći po raspoloženju, razgovor je bio ugodan.

Zoran Milanović i Kolinda Grabar Kitarović bili su ljuti suparnici u predsjedničkoj kampanji, pale su tada i neke teške riječi, no kako se čini, izgleda da su ratne sjekire davno zakopane.