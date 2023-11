Milanović u Vukovar stigao sa zanimljivim gostom: Poslana moćna poruka koja će odjeknuti regijom

Autor: Iva Međugorac

Ovogodišnja vukovarska Kolona sjećanja obilježava se u dostojanstvenom ozračju, čemu uz ostalo doprinosi činjenica da se u Gradu heroju ove godine pojavio poprilično velik broj ljudi koji su odlučili odati počast vukovarskim žrtvama. Kako to obično biva i ove se godine u Vukovar slilo mnoštvo političara pa se shodno tome tamo uobičajeno pojavio premijer Andrej Plenković, njegovi ministri te predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ali i predsjednik Republike Zoran Milanović kojega unazad par godina u Vukovaru dočekuju kao nacionalnog heroja, mada se treba sjetiti kako to nije uvijek bilo tako. Milanovićeva politička preobrazba rezultirala je time da je uspio izgladiti odnose s braniteljskom populacijom među kojom danas uživa svojevrsni status lidera moguće i stoga što je predsjednik stasao u izravnog političara bez dlake na jeziku.

Milanović u Vukovar stigao s Bećirovićem

U Vukovaru je Milanovića srdačno dočekao ondašnji gradonačelnik Ivan Penava, a naš predsjednik u ovaj je herojski grad stigao u društvu člana Predsjedništva BiH iz redova bošnjačkog naroda Denisom Bećirovićem, što je značajan pomak kada se govori o Milanoviću pošto je Bećirevićeva prethodnika Šefika Džaferovića nazivao mudžahedinskom hostesom i starim udbašem, što je izazivalo iznimno burne reakcije u susjednoj Bosni i Hercegovini u kojoj Milanovića već dugo osuđuju i zbog bliskosti sa prvim čovjekom RS-a Miloradom Dodikom. Sve je to Bećirović u cilju dobrosusjedskih odnosa diplomatski ostavio iza sebe pa se u Vukovaru poklonio žrtvama šaljući snažne poruke.





“Ja sam ovdje i u ime ogromne većine dobronamjernih građana BiH, da iskažem svoje duboko poštovanje prema nevinim žrtvama i braniteljima herojskog grada Vukovara. Mislim da u regiji trebamo više državnika, a manje politikanata. Državnici moraju biti spremni ne samo boriti se za svoju političku popularnost već da pokažu i hrabrost i odgovornost, da se poklone i žrtvama ne samo naroda kojem pripadaju već i žrtvama drugih naroda”, kazao je te napomenuo kako je Vukovar jedna velika opomena za međunarodnu zajednicu.

”Zločinci koji su 1991. godine ubijali nevine građane Vukovara, Dubrovnika i drugih gradova, na žalost, od 1992. godine nastavili su ubijati nevine građane Zvonika, Bratunca, Višegrada, Foče, Goražda, Bihaća, Sarajeva i brojnih drugih bh. gradova. Kulminacija te zločinačke politike bila je u 1995. godini kada je u Srebrenici počeo i jedini genocid na europskom kontinentu nakon Drugog svjetskog rata, genocid nad Bošnjacima”, istaknuo je Bećirović osudivši iz Vukovara izjave Milanovićeva prijatelja Dodika nazvavši ga neodgovornim političarem koji još uvijek zagovara zločinački projekt velike Srbije.

”Čak nam poručuje da u početnoj fazi tu veliku Srbiju trebaju činiti Srbija, Crna Gora i bh. entitet RS. To su opasne izjave koje dovode u pitanje nekoliko država u Europi”, kazao je poručivši da takve izjave trebamo zajednički osuditi pa će zasigurno biti zanimljivo vidjeti DOdikove reakcije na ove poruke koje mu je kolega Bećirović poslao dok je uz njega stajao predsjednik Milanović.

Impresivna biografija bošnjačkog političara

Inače je Bećirović rodom iz Tuzle. Političar je, povjesničar i član Predsjedništva BIH te potpredsjednik SDP-a BIH, koji je ranije u karijeri bio član Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Ono što Bećirović progovara i o Vukovaru i o Srebrenici valja sagledati i sa stručnog aspekta što potvrđuje i njegov životopis budući da se školovao na sarajevskom Filozofskom fakultetu na kojem je diplomirao, magistrirao, a zatim i doktorirao stječući znanje doktora povijesnih znanosti. Bećirović je ujedno autor četiri knjige i mnoštva stručnih radova koji su objavljivani u stručnim časopisima kako u BiH tako i u inozemstvu. U politiku je ušao i prije studija, još kao srednjoškolac početkom 90-tih kada se priključio SDP-u BiH.

Vrlo brzo postao je predsjednik Foruma mladih SDP-a BIH u tuzlanskoj Općinskoj organizaciji nakon čega kroz par godina preuzima vođenje Foruma mladih SDP-a BIH na području Tuzlanske županije. Karijeru je Bećirović u SDP-u gradio postepeno pa je tako iduća postaja u njoj bila pozicija potpredsjednika, a zatim i predsjednika Foruma mladih SDP-a BIH. na opžim je izborima davne 1998-e godine izabran za zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBIH, a dvije godine iza toga preuzima poziciju člana Predsjedništva SDP-a BiH. I na narednim općim izborima održanima iste godine postaje zastupnik u tuzlanskoj županijskog Skupštini gdje preuzikma Odbor za društveno-gospodarske odnose, a izabran je i za izaslanika u Domu naroda Parlamenta FBIH.

Kao nositelj SDP-ove liste izabran je 2002-e za zastupnika u tuzlanskoj Skupštini, a onda četiri godine kasnije ulazi u Zastupnički dom. Na posljednjim općim izborima u BiH pobijedio je Bakira Izetbegovića i preuzeo svoju trenutnu poziciju. Dolazak Bećirovića u Vukovar nije njegov prvi susret s hrvatskim predsjednikom, s njim se susreo nedugo nakon što je postao član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, a tada je također slao slične poruke o dobrosusjedskim odnosima.

“Interes Hrvatske, kako ga vidim i kako ga vidi – uvjeren sam – velika većina ljudi u našoj zemlji, je da Bosna i Hercegovina bude prostor stabilnosti i članica Europske unije u jednom razumnom roku. A koliko će taj rok trajati to ovisi prvenstveno o Bosni i Hercegovini”, tvrdio je tada i Milanović koji je tijekom toga susreta dao naslutiti da se s Bećirovićem ne može usuglasiti oko Dodika u kojem Milanović za razliku od svojeg BIH kolege ne vidi političku sigurnosnu prijetnju. “On mora biti zaustavljen u svojoj antidejtonskoj i antiustavnoj politici. Vrijeme je da to shvate svi i u Bosni i Hercegovini i van nje. Bolje je da se to prevenira nego da bude većih problema unutar Bosne i Hercegovine, ali naravno i unutar regije”, upozorio je Bećirović onda. Nakon tog njegova upozorenja tenzije se u BiH nisu stišale, štoviše, Dodik je i u intervjuu za Nacional prije nekoliko dana izjavio da nastavlja širiti svoja separatistička stajališta.