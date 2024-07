Milanović u Opatiji: ‘Europa nikada neće biti zajednica jednakih naroda, treba im uzeti svaki euro’

„Ono što je ovdje posebno, u ovom prekrasnom i posebnom gradu, blizina je hladnog i vrućeg, dvaju polova. Nigdje u Europi nema prostora u kojem za 20 kilometara ili za 15 do 20 minuta vožnje dolazite s Mediterana u planinski kraj koji je pod utjecajem alpskog zraka. To je jedino u Opatiji i Rijeci. Takvog prostora u Europi nema. Nema ga na Azurnoj obali, nema ga u Italiji, nema ga nigdje“, rekao je danas predsjednik Republike Zoran Milanović na svečanosti u Opatiji povodom obilježavanja Dana Grada.

Predsjednik Milanović smatra kako Opatija nije prosječan grad. „Obdarena je na poseban način, relativno je bogata i proračun kojim raspolaže može se mjeriti s proračunima gradova u Italiji i to onima s bogatog sjevera. Ovo je uspješan kraj, relativno bogat, miran, otvoren, inkluzivan, ponosan na to i to je dobro. Ovaj je kraj perjanica na neki način – jedno od pera u perjanici Hrvatske“, rekao je o gradu Opatiji.

EU Fondovi

Govoreći o fondovima Europske unije, predsjednik Milanović istaknuo je da se moramo boriti za svaki euro jer je Hrvatska zauzvrat dala puno. „Proračun Opatije je velik, međutim svaki euro koji stoji na raspolaganju i koji nam Brisel daje treba uzeti. I na tome ne treba biti previše zahvalan jer za uzvrat dajemo puno. Tek smo se izborili za svoju neovisnost i samostalnost te toga moramo biti svjesni. Dali smo svoje pravo da odlučujemo o nekim našim poslovima o kojima bismo inače odlučivali samostalno“, naglasio je Predsjednik Republike.

Nadalje, govoreći o Europskoj uniji istaknuo je kako treba biti lojalan partner, ali prije svega treba gledati na vlastite interese. „Europa nikada neće biti zajednica jednakih naroda. Nismo jednaki niti po kulturi – pri čemu ne mislim da je neka kultura viša, a neka niža – niti po običajima, pa ni obiteljskim običajima“ rekao je. „Naši običaji, odnosno vaši običaji su čakavština – korijen hrvatstva i hrvatskog identiteta i tradicije“ istaknuo je predsjednik Milanović.

Osim predsjednika Milanovića na svečanoj sjednici govorili su predsjednik Gradskog vijeća Grada Opatije Dušan Kotur, gradonačelnik Grada Opatije Fernando Kirigin, župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina te izaslanik predsjednika Vlade Radovan Fuchs i saborski zastupnik Josip Ostrogović.









Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.