Milanović u New Yorku planira Kolindi postaviti pitanje: ‘Opet se ugurala’

Autor: I.G.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u ponedjeljak je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina. Po običaju, predsjednik je dao izjavu za medije i ponovo podigao prašinu. Slikovito je komentirao nedavne izjave bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o tome kako su se Rusi umiješali u izbore na kojima joj je u tijesnoj pobjedi Milanović oduzeo posao.

“Drugi album grupe Clash “Give them enough rope…” pa će se sami objesiti. Znači, dajte im dovoljno štrika pa će se već sami objesiti. Taj drugi dio ne piše, ali riječ je o staroj engleskoj uzrečici i poznatom albumu. Ostao bih na tome. Razumijem da se želiš oprati od nekih stvari, ali nemoj prljati nas. Ne znam koji je razlog, pitajte nju. Ili ću je ja na Općoj skupštini u New Yorku pitati, opet se ugurala tamo”, rekao je Milanović, prenosi N1.

O Grlić-Radmanu: ‘Puno sam toga rekao, sve istina’

Osvrnuo se i na najnovije optužbe na račun ministra Gordana Grlića Radmana, kojeg se tereti da nije prijavio u imovinsku karticu milijunske iznose primljene na račun.

“Puno sam toga rekao, sve istina, o tome kako su se dočepali te tvrtke. To je monopolist i trebalo ju je nacionalizirati 1991., ali nije ispalo tako, to su dobili oni koji su time upravljali kao komunistički karijeristi. Brutalno su se obogatili kroz taj monopol. Tako nešto uspoređujem uvijek s Franckom, koji ima konkurenciju pa su i mogli propasti. Ali, ovi su monopolisti”, kazao je Milanović i nastavio:

“Ne bi to bio problem da ne lažu cijelo vrijeme o identitetu i tome tko su i što su. A Grliću Radmanu ni četiri milijarde eura ne bi pomogle da bude ono što želi biti. I siguran sam da će nakon ovoga napredovati.”









‘Pomozi onima kojima stvarno treba pomoći’

Komentirao je i pakete mjera koje priprema Vlada, kao i cijene hrane, energenata…

“One znaju divljati i to su stvari koje se detaljno opisuju u raznim kronikama. Sve to će se “izravnati” s vremenom, bez da na to utječe neka vlada. Nitko ne može kupovati za više nego za koliko prodaje. Ovo je farsa. Cijene hrane koje su trenutno vrlo nestabilne i rastu, u čemu proizvođači i trgovci imaju određenu ekstra korist, će se u jednom trenutku smiriti. Udar cijena hrane i energenata najviše utječu na one koji imaju niže prihode, a to je velika većina, posebno umirovljenici. Njih treba zaštititi.

Nekome poput mene niže cijene ne trebaju. Mislim, trebaju, ali nisam bitan. Onima koji su ugroženi trebaju jer njima primanja odlaze na hranu. Zato, pomozi onima kojima stvarno treba pomoći. A umirovljenicima mirovine nisu rasle još otkad sam bio premijer, ako gledamo njen prosjek u odnosu na prosječnu plaću.”









Ako je ovo farsa, može li se u izbornoj godini očekivati još više takvih poteza, pitali su Milanovića novinari.

“To se ne može predvidjeti. Jedina volatilnija stvar od povećanja cijena hrane je ponašanje bivše predsjednice”, rekao je Milanović.