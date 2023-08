Milanović u Kninu: ‘Mladića i Karadžića nisu porazili saveznički bombarderi, nego Hrvati’

Autor: I.G.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović upriličo je svečani prijam za ratne zapovjednike u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Predviđen je prigodni govor predsjednika (20 sati, Dom Hrvatske vojske, Franje Tuđmana 34).

“Nakon 28 godina ovo je tradicija. Jedan veliki europski skladatelj rekao je da tradicija jest i da se sastoji u prenošenju plamena, a ne štovanju pepela. Zvuči dobro, ali na drugi pogled i nije baš tako. Pepeo treba štovati”, rekao je Milanović na početku.

“Da se sutra probudimo bez znanja i spoznaja prethodnika, ne bismo znali kruh ispeći. Tako i znanja i spoznaje o Domovinskom ratu. Stalno smo svjedoci pokušaja remakeova. Stvari su bile jednostavne, ali ne banalne, Hrvatsku je izvuklo ovih 200 tisuća ljudi, ali svi znamo da je to bio mali broj malo dobrih ljudi koji su bili udarna pesnica, koji su probili neprijateljske položaje… Nije bilo puno vremena, streljiva, opreme i naši saveznici prema kojima često nismo kritični, nisu nam bili od velike pomoći. Treba li o tome šutjeti?”





Hrvatska vojska je omogućila i mir u BiH. To treba ponavljati svaki tjedan. HV je spasila Bihać sudbine Srebrenice, reći će se, možda. Teško da bi se takav pokolj mogao ponoviti, ali BiH, odnosno vojsku bosanskih Srba, Mladića, Karadžića, nisu porazili saveznički bombarderi. Tjednima su ih zasipali. Ključne udarce zadala je Hrvatska vojska.”

Prošlo je 28 godina i netko bi rekao – sve vas je manje, no još uvijek vas je puno i nadam se da će i iduće godine broj biti isti.

Realno svi smo mi u prosjeku, kao i naši sinovi i kćeri. I možda im ne radimo uslugu ako im govorimo da su posebni, u tome se pretjeruje i za to nema mjerila. Ali kad se govori o naciji, onda možemo govoriti o posebnosti, a Hrvatska ima tu posebnost. Naš put je bio pravedan. Nije bio lišen pogrešaka, ali iz njih se učilo.”

Domović: Srbi žele umanjiti značaj pobjede

Roman Domović s Tehničkog veleučilišta u Zagrebu i Instituta za istraživanje hibridnih sukoba u Zagrebu komentirao je Oluju.

Sa srpske strane se tvrdi da nije bilo jadnije vojske od one Republike Srpske Krajine, a “Hrvati se time hvale i to slave”.

“To je izraz boli jer je Hrvatska vojska manevarskim operacijama nadjačala njihovu. Kad se to dogodi, to nije samo vojna nego i civilizacijska pobjeda. To ih jako boli i zato žele umanjiti značaj te pobjede. Opravdavaju sebe i svoje poraze, a mi možemo slaviti”, rekao je dr. Roman Domović iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba.









Iz Beograda se može čuti i teorija da je sve toliko kratko trajalo jer su se Slobodan Milošević i Franjo Tuđman tako dogovorili.

“Besmislica. Ljudi iz krajiške vojske optužuju Beograd jer ih nije podupirao. Naime, Jugoslavija se tad bojala reakcije NATO saveza, unutarnje pobune i raznih snaga koji bi rušili režim. Zato se nisu uključili u sukob, vojno. Jesu logistički. Nisu željeli da ih se prozove agresorima”, objasnio je Domović.”

“To uopće nije etničko čišćenje”, dodao je za N1.