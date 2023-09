Milanović u Kanadi posjetio Hrvate, a onda odmaglio na važan sastanak

Autor: Dnevno.hr

“Jako je dirljivo i lijepo vidjeti vas kako učite jezik koji je dio nas. Hrvat se može biti i u trećoj, četvrtoj generaciji i da ne znaš hrvatski jezik, ali govoriti i vladati hrvatskim jezikom je velika stvar“, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović učenicima nastave na hrvatskom jeziku u osnovnoj katoličkoj školi „San Sebastian“ u Mississugi.

Predsjednik Milanović je školu posjetio prvog dana radnog posjeta Kanadi tijekom kojega će posjetiti institucije koje okupljaju kanadske Hrvate u provinciji Ontario te obići hrvatsku zajednicu.

Milanović je učenicima poručio da nastave učiti hrvatski jezik te da pokušaju to sutra prenijeti i na svoju djecu.





‘Na to su naši ljudi jako ponosni’

“Jezik, neki znakovi identiteta, ove hrvatske, nogometne majice koje nosite na sebi, to je prepoznatljivo u cijelom svijetu i na to su naši ljudi jako ponosni jer to je nešto što ima iza sebe kvalitetu i iza čega su rad i uspjesi. U Hrvatskoj imamo svoje probleme i svoj život koji je drukčiji od Kanade, ali svaki hrvatski čovjek je svjestan da u svijetu postoji još jako puno ljudi kojima srce kuca za domovinu“, rekao je predsjednik Milanović prilikom susreta s učenicima nastave na hrvatskom jeziku i njihovim učiteljima koji su mu predstavili tradiciju nastave hrvatskog jezika u školama u Ontariju.

Predsjednik Milanović u radnom posjetu Kanadi boravi sa suprugom prof. dr. sc. Sanjom Musić Milanović, a nakon posjete osnovnoj katoličkoj školi „San Sebastian“ u Mississaugi posjetio je jednu od značajnijih hrvatskih župa u Kanadi, Hrvatsko franjevačko središte „Kraljice Mira“ u Norvalu.

U Kanadi živi velika hrvatska zajednica. Prema podacima kanadskog zavoda za statistiku koji se temelje na popisu stanovništva iz 2021., u Kanadi živi 130 tisuća Hrvata, kanadskih državljana. A samo manji broj njih – oko 11 tisuća – ima i hrvatsko državljanstvo. Najveći broj Hrvata i njihovih potomaka živi u provinciji Ontario, i to uglavnom na području Toronta i okolnih gradova (Mississauga, Hamilton, Burlington i Norval).

Važan sastanak

Prilikom posjete Hrvatskom franjevačkom središtu „Kraljice Mira“ u Norvalu, predsjednik Milanović susreo se i razgovarao s franjevcima koji vode župu i koji su ga upoznali s bogatom poviješću i ulogom Hrvatskog franjevačkog središta „Kraljice Mira“ koje spada u veće hrvatske župe, a njegova posebnost leži u popratnim sadržajem koji ga čine pravim centrom za Hrvate.

Predsjednik Milanović sastao se u subotu u Burlingtonu s Greggom Ruhlom, predsjednikom uprave tvrtke Algoma Central Corporation, kanadske brodarske kompanije koja ima flotu brodova namijenjenih za plovidbu u području Velikih jezera, a u svojoj floti ima i brodove proizvedene u riječkom brodogradilištu 3. Maj.

Na sastanku se razgovaralo o poslovnoj suradnji te kanadske tvrtke s hrvatskom brodograđevnom industrijom s obzirom da je Algoma zainteresirana za gradnju novih brodova u 3. Maju, a što je na sastanku i potvrđeno. Riječki škver sada gradi i oprema jedan brod za Algomu kao naručitelja.