MILANOVIĆ U BORBU ZA PANTOVČAK IPAK KREĆE IZ BREZOVICE S njim će u društvu biti osoba koju desnica ne može smisliti

Autor: Dnevno

U organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Grada Siska, sutra, 22. lipnja, obilježit će se Dan antifašističke borbe u šumi Brezovica kraj spomenika Prvom partizanskom odredu. Kako doznaje N1, obilježavanju će prisustvovati i predsjednički kandidat Zoran Milanović.

To će biti prvi značajniji događaj u Milanovićevoj kampanji koja je službeno startala njegovom objavom na Facebooku 17. lipnja.

Istog je dana održao i konferenciju za novinare u Hrvatskom novinarskom društvu, gdje je, među ostalim, uputio i ovu poruku:

“Želim biti predsjednik moderne, progresivne, znatiželjne i otvorene Hrvatske. Imam veliko političko i životno iskustvo, strast i ljubav služiti Hrvatskoj. Jer Hrvatska treba predsjednika s karakterom, kad imaš karakter imaš i stav.”

S Milanovićem bi u pratnji trebala biti i sisačka gradonačelnica, SDP-ova Kristina Ikić Baniček, koja je među prvima osudila uklanjanje imena Trga maršala Tita u Zagrebu, za što je okrivila bujanje neoustaštva u Hrvatskoj.

Ovako je Baniček prije dvije godine govorila o namjeri Milana Bandića da skine ploču s Titovim imenom.

“Revizionistima je maršal Tito najlakša meta jer je u pitanju kontroverzna povijesna ličnost kojoj se uz zasluge za oslobođenje Hrvatske i vraćanje teritorija može prigovoriti štošta, od ideologije do grijeha za zločine nad ustašama u poraću. No upravo zato što je laka meta, antifašisti ga moraju odlučno obraniti od modernih fašista jer se dovode u pitanje temelji na kojima je sazdana i formirana moderna Hrvatska. Da Bandić za pet ruku u Skupštini otima ime Trgu maršala Tita, no u blizini ostaju Trg 8. svibnja ili Trg 10. korpusa, to ne bi bilo zabrinjavajuće. Ovako je Trg maršala Tita praktički predzadnja crta obrane od revizije prošlosti. Zadnja crta nam ostaje Trg žrtava fašizma, kada to nestane, znat ćemo u kakvoj (ne)državi živimo. Jedina efikasna borba protiv toga je izlazak na izbore i pamet u glavu kada se zaokružuju liste i kandidati. Ništa još nije izgubljeno, borba traje…”

Okupljanje sudionika u šumi Brezovica počinje u 9.30 i traje do 10 sati, kada započinje polaganje cvjetova u podnožju spomenika.