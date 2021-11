MILANOVIĆ TRAŽI OSTAVKU BANOŽIĆA! ‘Građani mu plaćaju PR savjete kako da bolje laže i što da odjene: Moja žena putuje katamaranom!’

Autor: N.K

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je novu Banožićevu aferu nakon što se saznalo da je potpisao odluku kojem se ophodni brod daje biskupima da ih se preveze do otoka.

Osim toga, poručio je kako nije na državi da Banožiću plaća skupocjeni PR. “Nek mu stranka plaća savjete kako se obući i kako bolje lagati. Zar to trebaju plaćati građani”, zapitao se Milanović.

Poručio je kako je ministar de facto oštetio proračun i da je to razlog za ostavku.

“Ovo što je napravio Banožić u travnju ove godine.. Pročitat ću članak 64. Zakona o obrani Oružane snage iznimno mogu pružati pomoć lokalnoj zajednici i institucijama civilnog društva u provedbi humanitarnih projekata. Uklapa li se ta situacija u ovo? Ne uklapa. Svakome tko je pismen, dovoljno je autoškolu imati, jasno je da su to naplatni odnosi, tu nema labavo, nema mukte. Ministar je napravio suprotno, počinio je kazneno djelo, prema tome on je pajdo Gabike Žalac. To je napisano upravo da se obeshrabri korištenje vojne imovine, kako ne bi služila kao paradni konj. Ja kao Vrhovni zapovjednik imam obvezu ukazati na to. Kada oni budu izabrani na tu poziciju, onda će i oni jednom ili dvaput biti na njemu. Moja supruga je štićena osoba. Takav je život. Ali ako mene nema, putuje katamaranom unatoč tome što je štićena osoba. Na ovaj način se kompromitiraju i biskupi. Sve kako bi se mali Bane nekome dopao.

Za ovo netko treba odgovarati. Ja ću sljedeći puta i preko načelnika Glavnog stožera, a dao sam mu zadatak da me obavještava o svakoj situaciji koja je sumnjiva, djelovati.

Jedan užasno loš primjer kako se državni novac i državna imovina zloupotrebljava za interese jednog provincijskog čovjeka. Porezni obveznici neće i nisu financirali stjecanje znanja da netko može dobro lagati, dobro se obući. I tko to radi? Osoba čije ime sam spomenuo jučer, na ugovor, do 20.000 kuna da se ne mora staviti u plan javne nabave, da se može ispod stola, osoba protiv koje RH vodi kazneni postupak. Ne možete se zaposliti u javnoj upravi, ali možete raditi za honorar. Nema dana da se nešto katastrofalno ne dogodi. Taj čovjek je opasnost za sustav. Ja sam se i danas obratio Plenkoviću u pismu, on jedini ovo može i mora kontrolirati. Ovaj novac koji nije ušao u proračun kao posljedica svijesti tog ministra, to je posao za nekog drugog, za one koji su se bavili Gabikom.

Moj ured nema automobile. Idemo sad, recimo, kod pape. Kompliciran je protokol i trebaju mi automobili. Ja moram moliti Marija Banožića za to? Jel to vlasništvo njegovog lovačkog društva? Ministarstvo po zakonu pruža potporu predsjedniku, ne cjenka se. Predsjednik je zahvaljujući Vladi i HDZ-u doveden u situaciju da mora okolo tražiti. To je propast hrvatske države. Ljudi koji su došli doslovno niotkuda, bez ikakvog iskustva s kompleksima i željom za osvetom ne mogu raditi ovako osjetljiv posao.

Ja sam to što jesam, ja sam 24 sata pod režimom, ja ne mogu ići luft madracom kao Česi prije 30 godina. Ovo je krađa kojom su biskupi dovedeni u vrlo nezgodnu situaciju. Tu nema nikakve osnove. Izmislio si pravnu osnovu. Potpuno besmisleno, taj novac nedostaje. To je novac za koji je hrvatski proračun pokraden. Odgovorna je samo jedna osoba, to je ministar. To je za smjenu. Odmah! Ja nemam privatni život, ne živim u stanu od 92 kvadrata u Gundilićevoj koji su uredili samo za mene da mogu pješice na poso. To su ljudi koji naprosto imaju jedan model ponašanja, kriminalan. Ja molim Andreja Plenkovića, daj pazi koga biraš.









Problem što je svaki dan toliko nepravilnosti, da se ne čuje”, zaključio je predsjednik.

Na kraju je dodao i kako ide u nedjelju na utakmicu na Poljudu protiv Rusije te da se veseli tome.