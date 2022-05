MILANOVIĆ SOČNO OPSOVAO BANOŽIĆA: ‘Poginut ćeš, jeb* ga, tako blesav kakav i jesi. Basta cosi’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Predsjednik Republike Zoran Milanović je komentirajući najavu izmjena Zakona o obrani poručio kako je on vrhovni zapovjednik hrvatskih oružanih snaga, a sam Ustav nigdje u tom kontekstu ne spominje ministra i premijera ocijenivši da se u izmjene ide zbog kompleksa ministra obrane Marija Banožića.

Na pitanje o ministru obrane koji je potvrdio da se ide na izmjenu Zakona o obrani, Milanović je odgovorio:

“Dobrodošao u boj, a što da ti kažem, prijatelju. Poginut ćeš, jebi ga, tako blesav kakav jesi i to je to. To je takva delikatna stvar, ta banda zbog kompleksa tog tipa pokušava dirati u nešto što se ne smije dirati. Predsjednik je vrhovni zapovjednik”, opsovao je Milanović pred kamerana,

Milanović je rekao kako je Banožić “preživio čistku”, aludirajući na postavljenje novih ministara, te se “osokolio, popio tableticu za hrabrost i sada prijeti izmjenama Zakona o obrani”.

“Sada najavljujem, imam za njih cijeli vatromet hipersoničnih raketa, kad sam već Putinov čovjek zašto da to ne koristim”, poručio je.

Osvrnuo se i na nepravomoćnu presudu Županijskog suda u Rijeci kojom je za zloporabu položaja i ovlasti, dok je bio gradonačelnik Buzeta, osudio IDS-ovog europarlamentarca Valtera Flegu.





“Mislim da je to katastrofa od presude”, rekao je istaknuvši da Flego nikoga i ništa nije oštetio niti ukrao.

Flego je osuđen jer je po optužnici USKOK-a dok je bio gradonačelnik Buzeta 2010. godine sebi i svojim suradnicima nezakonito povećao plaću, oštetivši gradski proračun za više od pola milijuna kuna.

“To je intimna, samoupravna odluka svake lokalne zajednice”, ocijenio je Milanović napomenuvši kako je to suđenje primjer kolonijalne uprave Zagreba i onda inercije sudova i DORH-a koji naprosto idu čovjeka ubiti.