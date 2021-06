MILANOVIĆ SE OPET ‘SPRDA’ S PLENKOVIĆEVOM ANEMIJOM: ‘Sa mnom su u vojsku išli ljudi koji su jedva hodali, koji su imali naočale poput Gavrilovićevih pašteta’

Autor: M.V.

Zoran Milanović, predsjednik RH posjetio je Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, a zatim se obratio medijima. Tom prilikom prokomentirao je kritike na ideju da se obljetnica VRO Oluja ove godine ne obilježi u Kninu, a osvrnuo se i na Facebook objavu HDZ-a koji je objavio snimku njegova pada s oklopnog vozila iz 2013. godine pa ga nazvali “iskopleksiranim” te “prekaljenim ratnikom”.

Govori kako je premijer bjegunac od obaveznog vojnog roka te ga naziva gojencem i “privilegiranim čedom onog sustava”.

“To je bilo smiješno i bila je smiješna ideja da skačem. A to da se ovaj skljokao je istina, a predstavlja se kao sportaš. Ima anemiju i nije bio u vojsci i tu je dijagnozu dobio preko veze. Sa mnom su u vojsku išli ljudi koji su jedva hodali, koji su imali naočale poput ‘Gavrilovićevih pašteta’, ali nisu pucali nego su radili nešto drugo. Neki ljudi misle da je hrvatska povijest počela s njima 2016. i to je za ruganje. On nije bolestan, on je zdrav čovjek. I to se dogodilo nekome tko se predstavlja kao triatlonac. Ako se predstavljaš kao silnik, a običan si skorojević tada ću se rugati i nećeš imati moje povjerenje”, zaključio je.