Milanović se obrušio na Turudića: ‘Plenkovićevi vrtni patuljci dižu ruku za porobljavanje države’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu povodom obilježavanja Međunarodnog dana obrazovanja. Tom je prilikom Milanović dao izjavu za medije u kojoj se osvrnuo na izbor novog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

“Problem je u Plenkoviću i njegovim vrtnim patuljcima koji dižu ruku za porobljavanje države. Plenković porobljuje Hrvatsku. Ovo je zadnji primjer, imamo ih na desetke otkad je on na vlasti. U jednom trenutku se iz biijesa i očaja se okomio na institut netajnosti istraga. To su nam gurnuli kao truli panj u jeku eurointegracijskog projekta. U vrijeme mog mandata je tajnost istrage, što je bila farsa, ukinuta. Zašto bi to bila tajna? AP to sad želi kažnjavati i proganjati, maltretiralo bi se novinare da odaju tko je počinio to gnjusno djelo. Žele spriječiti da javnost dozna kakvim se kriminalnom bave vladajući. Žele suzbiti da se sazna za korupciju najprljavije vrste.

Istovremeno ide natječaj za glavnog državnog odvjetnika. Kvarno, kukavički odabereš, kupiš par zastupnika koji ti fale, i sad se radi ista priča. Pojavljuje se Turudić, od svih sudaca najmanje određen neovisnošću. On kao papagaj ponavlja elemente zloćudnog zakona AP. On bi sve lijepo zabranio, učinio postupak tajnim, onemogućio da javnost sazna da Plenkovićevi suradnici su barabe i lopovi. To se ne smije znati. To je meta cijele te priče. Svi koji to rade rade protiv demokracije.

‘Naš dečko, Ture’

To treba suziti. Tom lopovluku treba stati na rep. Što smo prošli u vrijeme Sanadera, čiji je Turudić bio dečko, toga se možemo prisjećati kao falično vrijeme, ali vrijeme nevinosti u odnosu na ovaj kupleraj danas. Hrvate se preparira da budu poslušne životinje. I tu se pojavljuje tip koji je stranački dečko koji se Hrvatskoj predstavlja kao spasitelj. Besramno, cinično, bezobrazno. Time se može suprotstaviti samo na isti način. Turudić se deklarira kao HDZ-ovac i nikome ništa.

Naš dečko, Ture, za njega se Sanader zalagao. Problem je AP. On treba izvršitelja i našao ga je. Odabrao je tipa koji može raditi što hoće i nikome neće odgovarati, uništavat će i stvarati ljudima karijere. Ta vlast se mora dati ispod stola. Taj čovjek na silu hoće represivnu vlast i AP mu to daje, pred očima cijele javnosti koja, nadam se, ne bleji. Ovo je vrlo mučan trenutak, gdje od mnogih loših kandidata gdje ispliva daleko najgori od svih, čovjek koji bi trebao biti predmet istrage.

Ovo je kadrovsko imenovanje, koje će običnom većinom potvrditi sabor na nagovor AP-a. Turudić je patološki nelojalan. Izdao je Sanadera, koji ga je stvorio. Bio je nikakav student, nije se ni s kim družio, postao je sudac u Virovitici. Onda dolazi u HDZ-ovu vlast. Onda se seli iz Virovitice u Zagreb. Dečko ide preko veze na Županijski sud, moji prijatelji suci se koprcaju jer nisu u HDZ-u, oni su za Turudića Aristoteli. On se petlja jer ima informacije o tajnim istragama. Da, bio sam premijer, I know a little something… Taj čovjek će biti šef DORH-a.

O Severininom slučaju

Kad se svima obećava sve u periodu kad je lako voditi vlast i financije… Prividno davati svakome sve, rezultira ovakvom disharmonijom i neradom. To su stvari za razgovor, ali Plenković nije navikao razgovarati, on prijeti i kupuje, vašim parama”, rekao je Milanović te se potom osvrnuo na Severinin slučaj.









“Devet godina traje slučaj Severine. Taj dječak je već sijede dobio, vjerojatno je poludio. Ne znam kakvi su mu otac i majka, ali gdje su tu sudovi? Možda treba u ustavu nešto promijeniti, ne znam. Ozbiljna tema, ali nećete ju čuti od Plenkovića”, rekao je o slučaju Severine.

“Da se vratim na Cvitana, koji je bio bijeli krvnik lopovluka tog vremena. Zaključio sam da je to no-go, doživjeli bi ga kao mog prijatelja. Pred svjedocima sam mu rekao “imate li obitelj – od vas očekujem kad završi posao idete doma ženi. Ne želim da idete u birtiju”. I tako je čovjek živio. A ovi danas za vrijeme radnog vremena idu po birtijama, a u slobodno vrijeme uhićuju, izručuju… Dečko, odi na izbore, da vidimo što ljudi misle. Ti koji bi hapsili i bili frajeri, ti su najopasniji”, dodao je Milanović.