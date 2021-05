MILANOVIĆ SE OBRUŠIO NA SUCA MRČELU, ŠTO KAŽE MINISTAR MALENICA? ‘Ne bih rekao da je pretjerao, iznio je svoj stav’

Autor: Mia Peretić

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica danas je komentirao antikorupcijski paket koji je dio reforme pravosuđa,

“To je plan aktivnosti koje pripremaju, idu za tim da se skrati trajanje sudskih postupaka i smanji broj neriješenih predmeta”, rekao je Malenica koji vjeruje da će u narednom razdoblju do toga i doći.

Ponovio je i da su u okviru tog paketa određeni alati poput provjere imovinskih kartica sudaca.

Osvrnuo se i na komentar predsjednika Zorana Milanovića koji je, komentirajući izjavu suca Marina Mrčele da bi oni trebali birati predsjednika Vrhovnog suda rekao:

“Ja mislim da svi suci u Hrvatskoj trebaju imati plavu kosu i plave oči, a žene zelene ili smeđe. Odakle ideja sucu da ide na televiziju i da propagira političke stavove? To je politički stav. U Europskoj uniji način, metoda i izbor sudaca varira od države do države, to neka gospodin sudac i svi ostali pročitaju detaljno, pa će vidjeti da nema jedinstvenog modela. To što je sudac rekao je potpuno besmisleno. Neka se stručnjaci počnu baviti nečime što je doista struka. U Njemačkoj je ta struka odraz kulture i politike koju ta država može izdržati. Problem sucu je što ja kao nestranačka osoba predlažem osobu koja je nestranačka osoba i njemu to smeta. Ideju da se suci pojavljuju u prime-timeu i da govore kako bi trebao izgledati hrvatski Ustav, koji su uništili toliko puta smatram da je vrlo opasno”, rekao je Milanović i zamolio suce da ne govore o političkom sustavu u Hrvatskoj.

Malenica kaže, oni su i kod izmjena zakona o sudovima postupali temeljem preporuka GRECO-a.

“Procedura je utvrđena Ustavom, nije na stolu da bismo to mijenjali. Ne bih rekao da je sudac Mrčela pretjerao i da se miješa u politiku, iznio je svoj stav, ne mislim da je politički nastupao”, rekao je ministar Malenica.