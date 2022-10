MILANOVIĆ SE OBRATIO, SVI SE PRETVORILI U UHO! ‘Ovaj Zadrin govor treba učiti djecu u školama’: Predsjednik poručio, ‘Hrvatska ne zaboravlja svoje heroje’

Autor: Dražen Krajcar

„Blago Zadro je za Hrvatsku dao sve i Hrvatska ga ne zaboravlja. Hrvatska ne zaboravlja svoje heroje! Hrvatska je država zahvaljujući takvim ljudima. I ta država je instrument, ne samo zastava i himna, nego instrument za obranu nacionalnih interesa. Drsku obranu, ako treba, da sačuvamo svoje blago, svoje ljude u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, gdje god ih ima. I za to su se borili ti ljudi“, poručio je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović koji je danas u Vukovaru sudjelovao na obilježavanju 31. godišnjice pogibije general-bojnika Blage Zadre i pukovnika Alfreda Hilla.

U prigodnom obraćanju predsjednik Milanović podsjetio je na obraćanje Blage Zadre u Borovom Selu u travnju 1991. godine. „Tih nekoliko minuta otklanjaju svaku nedoumicu i svako nerazumijevanje zašto se u kritičnim trenucima taj čovjek našao tamo gdje se našao. Travanj ’91. je vrijeme u kojem je već puno loših stvari bilo iza nas. Taj govor, tih nekoliko minuta koje su ostale zabilježene, govori o odnosu Hrvata i Srba u ovoj zemlji. O tome da je ovo zajednička domovina, da su ovdje dobrodošli, da čak nije on taj koji poziva već da stvari imaju svoj poredak od kada je vijeka i da ga mogu pokvariti samo loši ljudi. To nisu bile riječi vojnika nego radnika i sindikalca, koji je nekoliko mjeseci kasnije postao vojni lider, bez vojne škole“, rekao je predsjednik Milanović dodavši kako se taj govor ne smije zaboraviti, treba ga ponavljati i o njemu učiti djecu u školama.

„Nekoliko mjeseci kasnije ovdje je stvorena Hrvatska. Hrvatska je nezaustavljivo išla prema svome putu neovisnosti, samostalnosti i raskida veza s onima s kojima nije išlo. Međutim, da nije Vukovara, to bi se dogodilo kasnije, a ne ranije, pod lošijim, a ne boljim okolnostima. Zato je žrtva tih ljudi golema i neopisiva!“, rekao je hrvatski Predsjednik istaknuvši da je to bilo grozno vrijeme za Hrvatsku koja je se u to vrijeme morala sama boriti za svoju slobodu.





Branili smo se goloruki

„Hrvatska se obranila goloruka pod embargom. Hrvatska je oslobodila svoj teritorij, Hrvatska i samo Hrvatska vojska, nitko treći. Hrvatska vojska omogućila je da se dogodi Dayton i da se sjedne za stol. Hrvatske gardijske brigade, Hrvatska vojska, više ne samo branitelji“, istaknuo je Predsjednik.

„Hrvatska pred sobom ima izazovne i zanimljive godine. Moramo se držati skupa, neke razlike zanemariti, zaboraviti ih na trenutak jer do ove zemlje jedino je nama stalo i nikome drugome. Svi drugi dođu i odu, mi ostajemo, i susjedi ostaju. Susjed države nije etažni vlasnik koji se promijeni jednoga jutra. To je za stalno i kada to radimo moramo imati na umu da je to za sutra i sjetiti se što je o tome i kako je o tome govorio Zadro jer to je itekako zorno i instruktivno. Te riječi vrijede i odzvanjaju i dan danas, za prijateljstvo i toleranciju je potrebno dvoje. Ako svake godine idemo u Jasenovac, idemo u Grubore, ako idemo u Varivode, onda ne očekujem da se itko klanja, ali da barem korektno ‘namigne’ hrvatskim žrtvama na Ovčari. To bi bio red. Bez toga reda nema Europe, nema dobrih odnosa, nema razumijevanja. Slava mu, slava Hrvatskoj!“, zaključio je predsjednik Milanović.

Osim predsjednika Milanovića na obilježavanju godišnjice pogibije general-bojnika Blage Zadre i pukovnika Alfreda Hilla, pod nazivom „Heroj Trpinjske ceste“, govorili su predsjednik Savjeta za branitelje Grada Vukovara Tomislav Josić, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Špiro Janović i zastupnik u Hrvatskom Saboru i izaslanik Predsjednika Hrvatskoga sabora Nikola Mažar.

Uoči programa na Trpinjskoj cesti kod spomen-biste general-bojnika Blage Zadre, na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata Vukovar odana je počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na grobovima general-bojnika Blage Zadre i pukovnika Alfreda Hilla.

U nastavku boravka u Vukovaru predsjednik Milanović je, u pratnji gradonačelnika Grada Vukovara Ivana Penave obišao novoobnovljenu zgradu Radničkog doma u Borovu naselju.

Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.