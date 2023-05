MILANOVIĆ SE NARUGAO VUČIĆU PA PRASNUO U SMIJEH! ‘Smrtna kazna? Ajmo na ozbiljne teme. Hrvatska je bila imuna na takve stvari’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Predsjednik Zoran Milanović boravi u Puli povodom Dana oslobođenja i Dana Grada Pule.

Dao je izjavu za medije.

Bio je u elementu više nego u zadnje vrijeme.





O novom stravičnom ubojstvu u Srbiji

“Ljudi su se vraćali iz ratova i oružje bacali. Uvijek je bila opasnost da neko dijete uzme oružje. Srbija je država koja ima jako puno oružja i to je problem. Čini mi se da su doma imali neke uzore, djeca moraju biti dalje od oružja. Sama potreba da netko ima pištolj, ako je stvar brige da se zaštitiš, tu je policija… Hrvatska je bila imuna na takve stvari. Ulaskom u Schengen bitno je da bude isti režim svugdje. Šta mi vrijedi ako ne vrijedi sve o posjedovanju oružja isto. Sve te priče, volim prirodu, uživam u svježem zraku, mirisu baruta, to su bajke.

U školama su užasno rigorozni. Gledajte, protokoli koji se primjenjuju su jako rigorozni do granice. Nekad je bilo normalno da se muška djeca potuku, danas nije tako. Danas dolaze psiholozi, pedagozi, to je jako strogo. To je u Zagrebu i u Puli sigurno”, rekao je.

O Vučićevoj ‘smrtnoj kazni’

“Po meni je svako oružje višak. To ti nije način da budeš faca ili muško. Vidjeli ste da po Americi 17-godipnjaci rade reda, dobio poklon za rođendan od strica. Smrtna kazna? Za koga? Ajmo na ozbiljne teme… Brnabić je odbila Vučića(smijeh). Ja sam protiv. Ubija se u ratu. Ljudi se vrlo brzo na to aklimatiziraju, nekakvim primitivnim instniktima koji čuče u svima od nas. Po tome Amerika nije demokratska država, sorry, čak ni Rusija to nema. Vide trun u tuđem oku, a ne kninski balvan u svom. Smrtna kazna je užas”, rekao je raspoloženi predsjednik.

O neodlasku na krunidbu britanskog kralja









“Crko maršal, pokvario se avion. To se često događa. Razočaran? Želim kralju da vlada ko majka, znači barem još 7o godina (Smijeh). Hrvatska je imala mogućnost uzeti talijanskog kralja za vrijeme ustaša haha. Nismo uspjeli. Uskoro ću se kažnjavat za ovo ‘kaj’, morat će govorit po standardu ŠTO”, rekao je i nastavio u veselom tonu.