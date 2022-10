MILANOVIĆ SE NARUGAO SABORSKIM ‘FAJTERIMA’! Nabrijani dečki nisu ostavili dobar dojam: ‘Neće se oni nikad potući, posebno ne herojski Zekanović.’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik RH Zoran Milanović je na svečanoj inauguraciji rektora Sveučilišta u Zagrebu Stjepana Lakušića sa smijehom komentirao današnji incident u Saboru kada je gotovo došlo do fizičkog obračuna između dvojice zastupnika – Mire Bulja i Hrvoja Zekanovića.

“Ne se tući u Saboru, izaći vani i lijepo se potući. Neka se konačno potuku, to je fora. Neće se oni nikad potući, posebno ne herojski Zekanović. Bulj ima srca, ali neće ni on jer ima i mozga”, kazao je.

Podsjetimo, Zekanović i Mostov Miro Bulj umalo su se potukli u hodniku za vrijeme pauze. Prema javljanju reportera N1, počelo je naguravanje, ali odmah su ih razdvojili.





‘Raspudić mi nije dao mira’

Zekanović je poslije rekao da ga je razljutilo to što su ga mostovci dirali mikrofonom po glavi.

“Nije nas Nino Raspudić razdvajao, nego je pet Mostovaca fizički nasrnulo na mene. Pogledajte kamere, vidjet ćete što se događalo. Radi se o nelegalnoj sjednici, igrokazu, tako da ću se ja nakon ovoga vjerojatno vratiti da im pokažem da me s ilegalne sjednice ne može nitko izbaciti, niti gospodin Grmoja, koji u sabornici uvijek plače kada dobije opomenu od Jandrokovića, a onda ovdje radi na krajnje diktatorski način”, rekao je Zekanović.

“Cijelo vrijeme dok sam ja govorio, postavljao pitanje sukladno Poslovniku, kolega Raspudić mi nije dao mira, od udaranja mikrofonom po ušima do dobacivanja, na koncu kada je vidio da ga ignoriram, onda je pokušao nešto nazadnjački”, kazao je Zekanović nazivajući Mostovce s kojima se sukobio “alpskim sektašima”.

‘Izdajnici hrvatskog naroda’

“To su ljudi koji su bili u Alpama i sa svojom sektom čekali smak svijeta”, kazao je.

“Pavijani i babuni su plemenite životinje, njih četvorica su nasrnuli na mene. Oni su izdajnici hrvatskog naroda, to je veleizdaja što oni rade. Ja s predsjednikom Vlade Reublike Hrvatske nemam nikakav dogovor. Niti je on meni nešto nudio, niti sam ja tražio, za razliku od njih koji su kritizirali, a prije par dana su se vozili u limuzinama sa zatamnjenim staklima nudeći mu sve i svašta. To je jako bitno da se zna”, rekao je Zekanović.