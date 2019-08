Milanović se napokon oglasio o prebjezima s njegove liste. Evo što im poručuje!

Autor: Dnevno

Zoran Milanović, bivši predsjednik Vlade i kandidat za predsjednika u intervjuu za N1 televiziju u Novoj Gradišci osvrnuo se na pozdrav “Za dom spremni”, objavu predsjedničine kandidature, ali i na prelazak Siniše Varge i Milanke Opačić u stranku Milana Bandića.

Na pitanje zašto je danas u Novoj gradiškoj, a ne na nekom Marijanskom svetištu odgovorio je kako je to “pučko svetište”. “Tu se okuplja narod i tu sam bio prije tri godine, krasna je fešta. I svima onima koji slave i koji vjeruju čestitam i želim sve najbolje za Veliku Gospu, a ja sam danas ovdje. Popodnevno je vrijeme, bit će puno ljudi, rock ‘n’ rolla, dakle prirodni ambijent.” izjavio je Milanović.

Također je komentirao i sudsku presudu za pozdrav “Za dom spremni” uz tvrdnju da ne očekuje ujednačenu sudsku praksu po tom pitanju. “Dakle mi nemamo presedanski sustav i moguće je da svako vijeće koje je samostalno u prosudbi dokaza i činjenica odluči drukčije. Za dom spremni je ustaški pozdrav, to je pozdrav Ante Pavelića. To je kao da kažete da je Sieg heil stari njemački pozdrav. I kad idete zaista idete analizirati riječ po riječ, sieg i heil su zaista dvije njemačke riječi i sigurno su korištene zajedno još prije 300 godina, ali to je pozdrav nacista. A ovo je pozdrav čije autorstvo ima Ante Pavelić, tako da je tu sve jasno. Tu se slažem s gospodinom Škorom – sve je jasno, ali je krivo tumačeno. Dakle, ja pozdravljam tu odluku Visokog prekršajnog suda i pozdravit ću svaku sljedeću takvu odluku. Sve drukčije odluke ću smatrati ljudskim i političkim kukavičlukom. Inače, ja sam u kampanji prije tri godine za ondašnje zadnje parlamentarne izbore sadašnjem premijeru čitao presudu Ustavnog suda na tu istu temu, ali to očito nije shvatio pa mu se to sad obija o glavu.”, izjavio je.

Smatra kako se i policija po tom pitanju treba držati zakona i Ustava, ali i da se tamo “osluškuje politika”.

Po pitanju objave kandidature Kolinde Grabar Kitarović u Hrvatskom tjedniku odgovara kako je “to pogrešno i to kao predsjednik Republike nikada neću raditi jer takvim novinama dajete legitimitet. Dakle, s njima naprosto ne razgovarate. Zabraniti ih ne možete i ne trebate, ali razgovarajući s njima, a posebno objavljujete kandidaturu, dajete im na značaju. To je opet prokletstvo aktualnog premijera kojem se to obija o glavu i sam je kriv za to. Sad ne može reći ništa, a vjerojatno kipi od potrebe da se tome suprotstavi, ali ne može. Jer je od početka kovao pakt s vragom.”, kaže Milanović.

Konačno se osvrnuo i na svoje bivše ministre i saborske zastupnike Milanku Opačić i Sinišu Vargu i njihov prelazak u redove Milana Bandića. “To je moja nelagoda. S time što nisu isti. Dakle, Milanka Opačić je u stranci bila potpredsjednica kad ja vjerojatno nisam bio ni član. Varga je drugo, ja sam do sada bio dosta obazriv. Ali sada mogu poručiti. Dakle, svatko tko nije izbačen iz stranke, ukoliko odluči promijeniti kormilo i komandu odnosno zbor, treba vratiti mandat. Ja sam u dva navrata 2015. i 2016. dobio možda i daleko najviše preferencijskih glasova kao predsjednik stranke, ali kao predsjednik stranke. Dakle, na paralamentarnim izborima, na listi koju sam nosio odnosno bio prvi. Ni ja ne bih imao pravo otići iz stranke, otići nekome drugome i zadržati taj mandat, a posebno ne oni koji su dobili puno manje ili nisu dobili ništa. Dakle, vratite mandate, kolegice i kolege, to je jedino pošteno što možete napraviti.”, zaključio je Milanović.