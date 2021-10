MILANOVIĆ ‘ŠAMARA’ MINISTRA! ‘Zna se tko je Damir Krstičević. Ovaj je pao s kruške. Neki su krvarili u rovu i oznojili se da bi došao mali baja’

Autor: Dnevno

U Požegi na svečanosti prisege 32. naraštaja ročnika koji su na dragovoljnom vojnom osposobljavanju, okupili su se predsjednik Republike Zoran Milanović, ministar obrane Mario Banožić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj.

Hrvatskom je odjeknulo da je Banožić zatražio smjenu Roberta Hranja! Drama je otišla još dalje kad je pred medije stao predsjednik Milanović.

“Ne može on ništa tražiti. Ja sam naredio da govori samo zapovjednik, ministar ima posla. I to je to”, rekao je Milanović.

Ima li on pravo na to?

“Tako sam se ponio. Treba se znati hijerarhija u vojsci. A kad ministar prestane slati zapovjednike u mirovinu tek tako? Ima toga još. Neće se lagati da mu je general zabranio. Ne, vrhovni zapovjednik je zapovjedio. I gotovo”, rekao je predsjednik.

“Sve je to zakonito, a još više po ustavu. Ja sam vrhovni zapovjednik kojeg je birao hrvatski narod. Nije protuzakonito, on ima skrbnika a to je Plenković. On laže. Za nekoga tko je došao potpuno nepripremljen ovdje, pun frustracije da se osveti. Hvala Bogu je novcem ne upravljam, ali da će sitni stranački žicari provoditi ovakav zulum nad hrvatskim časnicima, to neće”, oštar je predsjednik.

O helikopteru kojeg koristi

“Čovjeka je umirovio s lažnim obrazloženjem. Vidjet ćete uskoro na što sve ministar stavlja suglasnost i što potpisuje. Vidjet ćete uskoro, pričekajte još koji dan. Neću sve odjednom da ne bude previše.

Vojska nema za osnovne potrebe, on se bavi HDZ-om, Plenković to dopušta. Ja sam vrhovni zapovjednik, nije on. Helikopter je meni na raspolaganju kad je to potrebno“, pojasnio je predsjednik i nastavio:

“Ja s njim više ne razgovaram. S kim ću? S patrijarhom srpske pravoslavne Crkve. S Plenkovićem. Imamo problem. Na putu razgovora mene i čitavog dijapazona župana i HDZ-ovaca, stoji jedan čovjek. Ministar Banožić”, rekao je.









“Moj ministar je bio Ante Kotromanović koji je previše razmišljao vojnički, ali on ima ime. Damir Krstičević? Što god mislili o njemu, zna se tko je Damir Krstičević. Ovaj čovjek? Taj je pao s kruške. Neki ljudi su se oznojili i u rovu krvarili da bi došao mali baja i rekao ne može. E to ne dopuštam!”, rekao je između ostalog Milanović.