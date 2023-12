Milanović sablaznio Plenkovićevog ministra: ‘Nečuveno, to je zavist i ljubomora’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da je nečuveno da predsjednik Zoran Milanović zlorabi božićne blagdane kako bi slao pogrešnu poruku i anulirao sve što je Vlada napravila u sedam godina.

“Ovo je do sada nečuveno. U 30 i više godina hrvatske državnosti da predsjednik ovako zloupotrebljava Božićne trenutke i šalje krivu poruku kako bi obmanuo javnost te anulirao sve što je hrvatska vlada mukotrpnim i predanim radom ostvarila u ovih sedam godina”, komentirao je Grlić Radman Božićnu poruku predsjednika Milanovića.

‘Ne može kontrolirati zavist i ljubomoru’

Novinari su ga pitali smatra li da je predsjednik u kampanji.

“Mislim da je to zavist i ljubomora koju ne može kontrolirati. Pogledajte, čovjek je bio premijer u jednom razdoblju i te katastrofalne četiri godine još prate ovu Vladu”, rekao je ministar prije Božićne mise u Bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu u Zagrebu.

Grlić Radman: Milanović općenito šteti

Zar ministar ne misli da predsjednik utemeljeno upozorava na korupciju, pitali su novinari ministra.

“Govori temeljem osjećaja, apsolutno negira činjenice. On govori čisto iz vlastitog osjećaja mržnje, zavisi i ljubomore, to ga prati. On je u petoj godini mandata, recite mi što je napravio, neki susret koji je napravio bilo gdje, putuje li po Europi i demokratskim zemljama, pogledajte kako ga doživljava demokratski svijet, nije osudio rusku agresiju, nije dozvolio treniranje i obučavanje ukrajinskih vojnika, to su zapravo sve države članice EU učinile, znači podršku Ukrajini”, rekao je te dodao da Milanović puno šteti hrvatskoj vanjskoj politici, diplomaciji i općenito svojim porukama šteti i narušava kredibilitet vlade.









“I općenito, šteti jako”, zaključio je Grlić Radman.

Podsjetimo, predsjednik Milanović je u zaista oštroj poruci građanima za Božić upozorio da mnogima najviše smetaju korupcija i nepravda što je odgovornost svih, a najviše izvršne vlasti.