Milanović s predsjednikom Irana, pala i pozivnica: Vučića bi mogla razjariti jedna zanimljiva rečenica

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović susreo se tijekom zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih Naroda u New Yorku s predsjednikom Islamske Republike Iran Ebrahimom Raisijem, na njegovu inicijativu.

Razgovor je potvrdio povijesno dobre bilateralne odnose Hrvatske i Irana, temeljene na međusobnom poštovanju i uvažavanju međusobnih razlika.

Predsjednik Milanović je u razgovoru istaknuo pripadnost i privrženost Hrvatske Europskoj uniji i NATO-u, koje su ne samo asocijacije zajedničkih interesa, već i zajedničkih vrijednosti, što ne isključuje potrebu suradnje i razvijanja bilateralnih odnosa s trećim zemljama, navodi se u priopćenju iz Ureda predsjednika.





Milanović: Treba voditi dijalog

Predsjednik Republike drži da je u ovom kriznom trenutku za međunarodnu zajednicu, kada je svjetski mir ozbiljno ugrožen, važno voditi dijalog i tražiti područja međusobnog razumijevanja, pri čemu treba izbjegavati nametanje vlastitih vrijednosti.

Predsjednik Milanović je ukazao kako je za bolje razumijevanje među zemljama nužno imati razvijene kontakte i diplomatske odnose pri čemu je od posebne važnosti međusobno priznavanje i uvažavanje.

Zanimao se zašto Iran nije priznao Izrael

U tom kontekstu, predsjednik se zanimao za razloge zbog kojih Iran nije priznao Državu Izrael te je sugovorniku prenio svoje uvjerenje kako bi priznavanje Izraela od strane Irana svakako doprinijelo smirivanju napetosti na Bliskom Istoku, ističući kako su Hrvatska i Izrael prijateljske zemlje koje međusobno blisko surađuju.

Naglasio potrebu priznanja Kosova

Iz istih razloga, predsjednik Milanović je u razgovoru posebno naglasio i potrebu priznanja Kosova čime bi se promovirao mir i međunarodni poredak u Jugoistočnoj Europi. Na sastanku je predsjednik Milanović izrazio i žaljenje zbog propasti sporazuma JCPOA, koji je kao mehanizam bio koristan i Iranu i međunarodnoj zajednici.









Predsjednik Milanović posebno se zanimao za proces normalizacije odnosa između Irana i Saudijske Arabije koji svakako doprinosi miru i stabilnosti na području Srednjeg Istoka. Predsjednik Raisi pozvao je predsjednika Milanovića u posjet Islamskoj Republici.









Rečenica o Kosovu mogla bi posebno iznervirati Vučića

Zanimljiva je retorika predsjednika Milanovića o Kosovu. Naime, u veljači ove godine podigla se velika bura nakon što je rekao da je ‘Kosovo oteto od Srbije’.

“Srbija i Rusija nisu isto. To je nažalost bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Tko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kak se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta”, izjavio je Milanović i skoro pa oduševio Srbe,

No, kasnije je ipak promijenio ploču pa je u svibnju rekao da “Srbija mora shvatiti i prihvatiti da je Kosovo neovisno. Nažalost, to ne prihvaća još nekoliko članica Europske unije”.