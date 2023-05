MILANOVIĆ S BOŠNJAČKIM ČLANOM PREDSJEDNIŠTVA! Oko Dodika se razišli: ‘Nije prijetnja, on nema tri stvari koje su Srbi imali kad su pokrenuli rat 90-ih’

Autor: D.R.

“Zadovoljstvo mi je što nakon duže stanke imamo razgovore na najvišoj razini. Razgovori su bili u interesu RH, jer ja predstavljam RH, a interes RH je da BiH bude prostorne stabilnosti i da BiH bude članica EU. Dajem posebnu podršku cjelovitosti BiH”, izjavio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović nakon sastanka s bošnjačkim članom predsjedništva BiH Denisom Bećirevićem.

Podsjetimo, Beširevićev posjet trebao bi predstavljati svojevrstan preokret u međudržavnoj suradnji između BiH i Hrvatske, točnije Pantovčaka. Milanović nije bio voljan nešto razgovarati s Beširevićevim prethodnikom, Šefikom Džaferovićem kojeg je oslovljavao kao “mudžahedinsku hostesu”.

“Vrijeme je da relaksiramo i unaprijedimo naše odnose i da gradimo mostove prijateljstva”, nadovezao se Bećirović i rekao da “dobro surađujemo”.





Nešto su se razišli oko Milorada Dodika, Bećirović ga je nazvao prijetnjom, Milanović pak ima drugo mišljenje.

“Da, Dodik je sugovornik, a to nije psovka. Tko da bude sugovornik, ako ne on? Ja bih gospodina Bećirovića, i da ga ne poznam, tretirao kao predstavnika naroda koji ga je izabrao. Ne bi trebalo biti strasti oko toga. Dodik prijetnja? Da bi bio prijetnja, potreban je novac. Ne bi 90-ih bilo rata da beogradske vlasti nisu pokrale novac, zadržale oružje i da nije bilo ljudi koji su spremni ratovati. Te tri stvari Dodik nema. Ako ih ima, trebaju ih tražiti forenzičari.

Potom se Milanović okrenuo prema izboru Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva.

“To je već jedna perverzija. Razumijevanja, volje i interesa nije bilo da se to promijeni. Radi se o temeljnim pravima. A to se može promijeniti. Ako iko ima dileme o našim namjerama da imamo neki nacrt nekog Načertanija, pitanje člana Predsjedništva je mjera u kojoj to smeta Hrvatima, jer kada to prestane biti tema ta tišina će me zabrinuti. Hrvati žele biti predstavljeni na jedan dostojanstven način. Ja koji sam govorio na skupovima Željka Komšića, uz upozorenje da je ovo prelazna etapa i za takvu vrstu izbora i da se stvari moraju dovesti ne možeš biti predstavnik hrvatskog naroda ako za tebe ne glasaju Hrvati, a ne glasaju”, poručio je predsjednik.

Bećirević se nadovezao.

“Novi kvaliteti između predsjednika Hrvatske i mene kao člana predsjedništva što imamo volju da razgovaramo o svim pitanjima. Ima stvari o kojima se slažemo, ima o kojim se ne slažemo, ali to kažemo jasno. Moj stav prema članovima predsjedništva je jasna, oni su legalno izabrni. Pada mi sad na pamet izjava Winstona Churchilla. “Kad sam u inozemstvu ne govorim loše o svojoj državi, kad se vratim kući obilno to nadoknadim. Tako ću i ja na drugačiji način razgovarati u BiH, ali ovdje u Zagrebu s ponosom predstavljam BiH sa željom za suradnjom s Hrvatskom jer je to naš zajednički interes.”